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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о «ТОР на воде». Фото Alex Rave («Википедия»)

«ТОР на воде» поддержали в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий налоговые льготы и административные преференции ТОР на водные объекты. Предполагается, что такие изменения помогут и развитию аквакультуры.

Документ разработало Министерство по развитию Дальнего Востока. В декабре прошлого года законопроект поддержало и внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что внесение поправок позволит запустить больше проектов в разных сферах, в том числе в аквакультуре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется включить в границы территорий опережающего развития части поверхностных водных объектов, чтобы на них смогли работать резиденты ТОР.

В Госдуме законопроект представлял статс-секретарь – заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков. «Предусмотрено, что резиденты ТОР приобретают право пользования частями поверхностных водных объектов по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Водного кодекса РФ», – приводит цитату пресс-служба министерства.

Павел Волков подчеркнул, что «никакая норма водного законодательства не упрощается для резидента и не модифицируется». «Применяется весь пласт действующих норм, экологических и остальных. Получить участок для забора воды или для других целей резидент может только в общем порядке. А реализовывать свой проект он может, используя налоговые льготы и административные преференции режима ТОР», – отметил замминистра.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокправительство
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