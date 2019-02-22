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Марикультурное хозяйство у крымского побережья. Фото пресс-службы Росрыболовства

Крымским рыбоводам рассказали о новом законе

Аквафермерам Республики Крым и Севастополя рассказали о механизме и нюансах оформления участков. Было отмечено, что хозяйства, которым предстоит участвовать в торгах, получат преимущество с учетом производственных показателей и созданных рабочих мест.

Совещание провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов. В первую очередь участники встречи обсуждали вопросы, связанные с реализацией вступивших в силу поправок в закон об аквакультуре, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Теперь крымские хозяйства смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования участком на срок до конца действия документов, на основании которых велась работа. Это решает проблему оформления деятельности предприятий, которые работали еще до воссоединения Крымского полуострова с Россией, отметили в федеральном агентстве.

Проект порядка переоформления договоров разрабатывает Росрыболовство. Василий Соколов рассказал аквафермерам о механизме переоформления участков, сделав акцент на учете всех нюансов в подзаконных актах.

Кроме того, замглавы ведомства пообщался с представителями хозяйств, которые не подпадают под действие нового закона (в связи с истечением срока действия выданных по украинскому законодательству документов на акватории). Таким аквафермерам придется участвовать в конкурсах.

Василий Соколов заверил, что Росрыболовство уведомит всех о сроках, конкурсных процедурах и оперативно проведет все мероприятия. При этом предприятия, которые ранее работали на выставляемых на конкурс акваториях, получат преимущество с учетом производственных показателей и количества созданных рабочих мест, обратил внимание представитель ФАР. Он напомнил, что в законе об аквакультуре уже закреплено приоритетное право российских рыбоводов переоформить договор на пользование участком после завершения срока действия документа, если все условия выполнялись.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство
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