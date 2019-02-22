22 февраля 2019 года

Василий Сахарнацкий: Сайра нас еще любит, но может и уплыть

Если власти не поддержат развитие сайрового промысла и не уберут барьеры в этой сфере, в ближайшей перспективе страна может остаться без ценного ресурса, считает руководитель группы компаний «Сайра» Василий Сахарнацкий.

В прошлом году российские компании добыли всего около 7,5 тыс. тонн сайры, причиной наука называет изменения гидрологических условий. В то же время японские, китайские и тайваньские сайровики взяли от 90 до 175 тыс. тонн на страну.

Такое ничтожное освоение возможного вылова Россией говорит в первую очередь о депрессивном состоянии нашей сайровой эскадры, считает ветеран дальневосточного рыболовства и руководитель группы компаний «Сайра» Василий Сахарнацкий. «Мы даже не приблизились к освоению половины рекомендованного объема добычи этой рыбы в исключительной экономической зоне России. Он составлял около 130 тыс. тонн. Хотя исторический опыт показывает, что средний вылов за путину в объеме 60 тыс. тонн сайры для нашей страны далеко не предельная величина», – напомнил рыбопромышленник в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Чтобы выловить необходимые для внутреннего потребления страны 50 – 70 тыс. тонн этой рыбы, флот должен иметь хотя бы 20 специализированных сайроловов с мощным осветительным и морозильным оборудованием, подчеркнул Василий Сахарнацкий. Он добавил, что необходимо также оперативное научно-поисковое сопровождение экспедиции. «Пространные разговоры о том, что недолов сайры возмещают сейчас сардина-иваси и скумбрия похожи, скорее, на самоутешение. У этих рыб свои биологические и промысловые характеристики и свои вкусовые и кулинарные качества», – заметил глава группы компаний.

Он озвучил нерадостные цифры: в 2007 г. на сайре работало 60 российских судов, и они поймали около 120 тыс. тонн рыбы. С этого времени количество специализированного флота России упало до 5 единиц. «Дошло до того, что большинство заводов РФ для выпуска консервов покупают сайру в Китае и Японии. А переработчики европейской части страны целиком живут на этом импортном сырье», – констатировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

По мнению Василия Сахарнацкого, задачу усиления сайрового флота можно решить только с серьезным участием государства, поскольку уровень рентабельности на сайре невысок, а бывает, путина вообще прибыли не приносит. «Но важно понимать, что, осуществляя промысел сайры, компании сохраняют этот богатый и важный стратегический ресурс за государством, – обратил внимание эксперт. – Ведь этот Клондайк в перспективе обеспечит высокий уровень продовольственной безопасности нашей страны».

Василий Сахарнацкий считает, что сайровым компаниям необходимо дать преференции. В частности, не повышать планку налога за пользование биоресурсом. «Вначале он составлял 15% за еще не добытый килограмм сайры. А вскоре, в случае внесения ожидаемых изменений в Налоговый кодекс, будем платить все 100%, – опасается предприниматель. – Вроде бы первоначально новым законопроектом предусматривалось, что компании, суда которых отправляют весь свой улов на территорию РФ (а мы всю рыбу до килограмма привозим во Владивосток) должны платить за пользование биоресурсом 50%. Этот пункт из проекта закона как будто уже убрали».

Также, по мнению руководителя группы компаний, по сайровому флоту сильно ударят меры, предусмотренные в проекте о растаможивании судов в российских портах. «Чтобы выполнить эту процедуру во Владивостоке, мне надо за месяц до начала путины выйти из порта базирования, – привел пример собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». – Потом вернуться туда, чтобы загрузить снабжение, укомплектовать экипаж и выйти в район промысла. Потери по обязательным сборам, расходу топлива и времени составят, по моим подсчетам, около миллиона долларов».

Норма закона, касающаяся обязательного прохождения российскими судами контрольных точек при пересечении границы ИЭЗ России, тоже стала еще одним барьером на промысле сайры, отметил Василий Сахарнацкий. Он обратил внимание, что иностранные суда, не обремененные такими требованиями, спокойно облавливают ресурс.

«А ведь чтобы покрыть убытки неуловистых путин и выйти на прибыль, компаниям целесообразно работать на сайре только длинными циклами, и они должны иметь солидный запас экономической прочности. Откуда ему взяться, если законодатели вынуждают бегать туда-сюда вхолостую? В таких условиях у бизнеса исчезают даже признаки мотивации устойчиво заниматься сайровым промыслом», – подчеркнул рыбопромышленник.

В положительный пример он привел Японию, Китай и Тайвань, которые возмещают сайровым компаниям часть затрат на топливо, по другим статьям расходов и помогают строить флот. Поэтому у них тонна добытой сайры стоит на рынке дешевле.

«Когда в 2007 году российские рыбаки добыли более 100 тыс. тонн сайры, китайцы в этой путине вообще не участвовали. Но их правительство приняло тогда программу по организации и развитию сайрового промысла и направило на постройку судов более 600 млн долларов. Новые и мощные специализированные суда китайские компании получили в пользование на условиях постепенного погашения вложенных сумм натуральным продуктом. В течение нескольких лет они вырастили опытных капитанов, и уже в прошлом году на сайре продуктивно работали 47 китайских судов. Нашим трем экипажам на стареньких шхунах они дали фору», – рассказал Василий Сахарнацкий.

По его мнению,дело идет к тому, что такие серьезные игроки, как Тайвань, Китай и Япония, со временем поставят вопрос о разделе мирового ресурса сайры по историческому принципу и тогда они получат доли по 200 тыс. тонн. А нашей стране от этого пирога может достаться порядка 20 тыс. тонн сайры.

«Того и гляди, этот богатый ресурс совсем от нас уплывет. Но мы же, при наличии большего числа специализированного флота, можем легко брать сайры по 100 тыс. тонн и более. У России есть максимум пять-десять лет, чтобы принять меры по сохранению ценного ресурса. Тогда мы точно не будем покупать сайру у иностранцев, а станем продавать эту рыбу им.

При средней цене на сайру 1000 долларов за тонну 100 тыс. тонн этого биоресурса стоят 100 млн долларов. Через 10 лет они будут стоить миллиард. А через 100 лет цена этого объема сайры составит 10 млрд долларов. Стоит ли нашему государству терять это возобновляемое богатство? Думаю, нет. Тем более что конкурирующие с нами страны только и ждут от России такого шикарного подарка», – резюмировал Василий Сахарнацкий.

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