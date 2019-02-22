22 февраля 2019 года

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

Особых изменений по общему допустимому улову минтая в Охотском море в ближайшие год-два наука не ожидает, рассказали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

«Если говорить об общей оценке биомассы минтая в Охотском море, то она составляет около 11,6 млн тонн. Запас весьма существенный, - сообщил газете «Fishnews Дайджест» ведущий специалист лаборатории минтая и сельди ТИНРО Анатолий Смирнов. - При этом надо понимать, что в это количество входит не только та рыба, которую можно ловить, но и пополнение – представители младших возрастных групп, которые вступят в промысел через год-два-три. То есть эта величина, 11,6 млн тонн, включает примерно 6-7 млн тонн промыслового запаса, из которых мы можем осваивать 1-1,2 млн тонн, остальное считается неприкосновенным запасом».

По словам Анатолия Смирнова, перелова минтая не было ни в 2000-е, ни в 1990-е гг. Ученые считают, что при установлении общего допустимого улова необходим предосторожный подход. Он заключается в том, что, имея достаточно большую величину запаса и при этом целый ряд неопределенностей в оценках, эксперты вынуждены давать ОДУ по нижнему пределу. «И если раньше, в 1960-70-е годы – в начале 1980-х годов, существовало правило, позволяющее без ущерба для вида осваивать примерно 30% от промыслового запаса, то сейчас в ОДУ выделяется не более 20%. Это и есть щадящий режим рыболовства, чтобы избежать перелова и каких-либо ошибок в определении величины ОДУ», - рассказал специалист.

Он отметил, что в начале 2000-х гг. случилось так, что запас минтая в Охотском море уменьшился до исторического минимума. В то время общая оценка запаса популяции составляла не более 3 млн тонн. Снижение численности произошло из-за того, что поколения, появившиеся во второй половине 90-х годов, были низкочисленными, подчеркнул ученый. «По этому поводу наши биоценологи достаточно много написали. В то время происходили изменения климатических эпох, что привело к снижению общей биопродуктивности Охотского моря. Запасы минтая стремительно падали, даже возникла опасность, что все это приведет к длительной стагнации популяции. Но, к счастью, этого не случилось. Появилась пара урожайных поколений, запас стал стремительно расти и к середине 2010-х годов достиг 10 млн тонн», - констатировал Анатолий Смирнов.

По данным науки, на запасы минтая в большей степени влияет не промысловая нагрузка, а климатические изменения. Рыбаки добывают максимум 20%, остается достаточное количество производителей для воспроизводства. Собственно, урожайность поколений определяется тем, каким образом выживает потомство в раннем онтогенезе – на отрезке от икры до возраста 1-2 лет. Влияет хищничество, плохие условия воспроизводства, уменьшение количества корма для личинок, в том числе факторы среды, такие как высокая ледовитость, количество штормовых дней, перечислил специалист.

Существует еще ряд достаточно крупных популяций, эксплуатируемых российскими рыбаками. «Во-первых, это минтай Берингова моря, где ситуация достаточно интересная. В наши воды из восточной части моря в летне-осенний период проникает достаточно большое количество минтая так называемой восточноберинговоморской популяции. Там стабильные уловы российских рыбаков составляют порядка 350-400 тыс. тонн ежегодно. Следующая по значимости – восточнокамчатская популяция. Она размножается в камчатских заливах – Кроноцком, Авачинском, Камчатском. Там также порядка 200 тыс. тонн. Есть южнокурильская популяция: в конце 80-х годов советскими рыбаками там добывалось тоже примерно 350-400 тыс. тонн, но потом запасы уменьшились. Сейчас ОДУ в этом районе устанавливается в размере около 100 тыс. тонн, но фактически добывают порядка 80 тыс. тонн ежегодно», - рассказал Анатолий Смирнов.

Ученые считают, что минтай Приморья, или минтай Японского моря, продолжает находиться в депрессивном состоянии. Раньше в приморских водах добывалось около сотни тысяч тонн, но сейчас запасы настолько низкие, что ОДУ устанавливают на уровне 10-18 тыс. тонн.

По словам Анатолия Смирнова, в ближайшие год-два особых изменений в размере общего допустимого улова, по крайней мере, по Охотскому морю, наука не ожидает. «Другое дело, что появились некоторые признаки того, что после 2020-2021 годов будет, возможно, снижение ОДУ. Это связано с тем, что, начиная с 2014 года, в Охотском море не появлялось высокоурожайных поколений. Предполагаем, что будет происходить плавное снижение общей численности и биомассы минтая. Как долго продлится это снижение, пока сложно сказать. Насколько сократится популяция, мы сможем оценить после исследовательской экспедиции, которая пройдет в текущем году. В любом случае, в ближайшие год-два состояние запасов минтая никаких опасений не вызывает», - резюмировал специалист.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.