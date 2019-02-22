Новости
Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

Особых изменений по общему допустимому улову минтая в Охотском море в ближайшие год-два наука не ожидает, рассказали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

«Если говорить об общей оценке биомассы минтая в Охотском море, то она составляет около 11,6 млн тонн. Запас весьма существенный, - сообщил газете «Fishnews Дайджест» ведущий специалист лаборатории минтая и сельди ТИНРО Анатолий Смирнов. - При этом надо понимать, что в это количество входит не только та рыба, которую можно ловить, но и пополнение – представители младших возрастных групп, которые вступят в промысел через год-два-три. То есть эта величина, 11,6 млн тонн, включает примерно 6-7 млн тонн промыслового запаса, из которых мы можем осваивать 1-1,2 млн тонн, остальное считается неприкосновенным запасом».

По словам Анатолия Смирнова, перелова минтая не было ни в 2000-е, ни в 1990-е гг. Ученые считают, что при установлении общего допустимого улова необходим предосторожный подход. Он заключается в том, что, имея достаточно большую величину запаса и при этом целый ряд неопределенностей в оценках, эксперты вынуждены давать ОДУ по нижнему пределу. «И если раньше, в 1960-70-е годы – в начале 1980-х годов, существовало правило, позволяющее без ущерба для вида осваивать примерно 30% от промыслового запаса, то сейчас в ОДУ выделяется не более 20%. Это и есть щадящий режим рыболовства, чтобы избежать перелова и каких-либо ошибок в определении величины ОДУ», - рассказал специалист.

Он отметил, что в начале 2000-х гг. случилось так, что запас минтая в Охотском море уменьшился до исторического минимума. В то время общая оценка запаса популяции составляла не более 3 млн тонн. Снижение численности произошло из-за того, что поколения, появившиеся во второй половине 90-х годов, были низкочисленными, подчеркнул ученый. «По этому поводу наши биоценологи достаточно много написали. В то время происходили изменения климатических эпох, что привело к снижению общей биопродуктивности Охотского моря. Запасы минтая стремительно падали, даже возникла опасность, что все это приведет к длительной стагнации популяции. Но, к счастью, этого не случилось. Появилась пара урожайных поколений, запас стал стремительно расти и к середине 2010-х годов достиг 10 млн тонн», - констатировал Анатолий Смирнов.

По данным науки, на запасы минтая в большей степени влияет не промысловая нагрузка, а климатические изменения. Рыбаки добывают максимум 20%, остается достаточное количество производителей для воспроизводства. Собственно, урожайность поколений определяется тем, каким образом выживает потомство в раннем онтогенезе – на отрезке от икры до возраста 1-2 лет. Влияет хищничество, плохие условия воспроизводства, уменьшение количества корма для личинок, в том числе факторы среды, такие как высокая ледовитость, количество штормовых дней, перечислил специалист.

Существует еще ряд достаточно крупных популяций, эксплуатируемых российскими рыбаками. «Во-первых, это минтай Берингова моря, где ситуация достаточно интересная. В наши воды из восточной части моря в летне-осенний период проникает достаточно большое количество минтая так называемой восточноберинговоморской популяции. Там стабильные уловы российских рыбаков составляют порядка 350-400 тыс. тонн ежегодно. Следующая по значимости – восточнокамчатская популяция. Она размножается в камчатских заливах – Кроноцком, Авачинском, Камчатском. Там также порядка 200 тыс. тонн. Есть южнокурильская популяция: в конце 80-х годов советскими рыбаками там добывалось тоже примерно 350-400 тыс. тонн, но потом запасы уменьшились. Сейчас ОДУ в этом районе устанавливается в размере около 100 тыс. тонн, но фактически добывают порядка 80 тыс. тонн ежегодно», - рассказал Анатолий Смирнов.

Ученые считают, что минтай Приморья, или минтай Японского моря, продолжает находиться в депрессивном состоянии. Раньше в приморских водах добывалось около сотни тысяч тонн, но сейчас запасы настолько низкие, что ОДУ устанавливают на уровне 10-18 тыс. тонн.

По словам Анатолия Смирнова, в ближайшие год-два особых изменений в размере общего допустимого улова, по крайней мере, по Охотскому морю, наука не ожидает. «Другое дело, что появились некоторые признаки того, что после 2020-2021 годов будет, возможно, снижение ОДУ. Это связано с тем, что, начиная с 2014 года, в Охотском море не появлялось высокоурожайных поколений. Предполагаем, что будет происходить плавное снижение общей численности и биомассы минтая. Как долго продлится это снижение, пока сложно сказать. Насколько сократится популяция, мы сможем оценить после исследовательской экспедиции, которая пройдет в текущем году. В любом случае, в ближайшие год-два состояние запасов минтая никаких опасений не вызывает», - резюмировал специалист.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает
  • Ведущий специалист лаборатории минтая и сельди Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Анатолий СМИРНОВ
    •
    НазадМетки: ОДУикраминтай
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Евгений ВИШНЯК

    Мальки кеты – как маленькие детки

    Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

    Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Правила безопасности на льду надо прививать с детства

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

    Все интервью

    Личное мнение

    Доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Российского государственного аграрного университета имени К.Я. Тимирязева Игорь КИМ

    Каких специалистов не хватает в рыбопереработке

    Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр ФОМИН

    Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

    Александр ФОМИН

    Для налоговой сферы важно понимать структуру розничных продаж рыбопродукции

    Все материалы

    Крупным планом

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

    Тихий океан 2019. Ставрида

    Все материалы

    События

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

    Новый краболов попробовал воду

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.