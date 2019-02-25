25 февраля 2019 года

Во Владивостоке обсудят работу для российских верфей

Вопросы строительства рыбопромыслового флота планируется обсудить 6 марта во Владивостоке. Речь пойдет о программе поддержки постройки средне- и малотоннажных судов.

Заседание рабочей группы по строительству судов рыбопромыслового флота на российских верфях запланировало провести в Приморском крае 6 марта Росрыболовство. В это время в регионе должен будет находиться с поездкой замруководителя ведомства Петр Савчук.

Предполагается, что на совещании рассмотрят вопросы господдержки строительства средних и малотоннажных судов с учетом бассейновых особенностей.

Напомним, что Росрыболовство ранее сообщило, что прорабатывает с Минпромторгом программу по стимулированию строительства такого флота. Поддержку планируется осуществлять через механизм субсидирования. При этом было заявлено о необходимости определить потребность в новом флоте и оптимальные параметры судов для каждого бассейна.

Fishnews