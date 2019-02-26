26 февраля 2019 года

Росводресурсам назначили нового руководителя

Дмитрий Кириллов назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Кандидатуру Дмитрия Кириллова на рассмотрение и утверждение в правительство внес министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По данным ведомства, Дмитрий Кириллов родился в 1977 г., имеет высшее юридическое образование.

С 1998 г. занимал различные руководящие должности в Российском государственном проектно-изыскательском институте «Росгипролес», впоследствии ФГУП «Росгипролес».

С 2004 г. по 2006 г. был заместителем начальника управления правового и структурного обеспечения, заместителем начальника управления перспективного развития и правового обеспечения Федерального агентства лесного хозяйства.

В 2006 – 2019 гг. возглавлял департаменты в области государственного регулирования лесных и водных ресурсов, безопасности ГТС и гидрометеорологии Минприроды России.

Fishnews