26 февраля 2019 года

Совет Федерации готовится рассмотреть закон о браконьерском флоте

Закон, упрощающий продажу конфискованных за браконьерство судов, нанесет удар по дельцам незаконного промысла, считает член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части распоряжения безвозмездно изъятыми или конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов» Госдума приняла 21 февраля.

Поправки вносятся в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно предлагаемым изменениям, конфискованные за незаконную добычу водных биоресурсов суда не нужно будет приватизировать. Такой флот можно будет выставлять на продажу в соответствии с положением о порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства. Если покупателей не найдется, суда будут уничтожать или утилизировать.

Изменения в законодательстве прокомментировала член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, сообщает корреспондент Fishnews.

«Принятие эффективного и оперативного механизма реализации изъятых и конфискованных судов, которые использовались при незаконной добыче водных биоресурсов, нанесет серьезный удар по дельцам незаконного промысла, поскольку решит проблемы хранения и содержания таких судов, позволит пограничным органам повысить эффективность действий, направленных на задержание и конфискацию браконьерских судов», – цитирует парламентария пресс-служба СФ.

Людмила Талабаева добавила, что закон позволит сократить затраты и неоправданные расходы федерального бюджета на обеспечение сохранности и содержание браконьерских судов.

Документ планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 27 февраля.

Fishnews