28 февраля 2019 года

Рыбоводам Ставрополья помогут выкопать пруды

Власти Ставропольского края планируют возмещать сельхозпроизводителям расходы, связанные со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением рыбоводных прудов. Планируется, что размер субсидии может составить до 70% от затрат.

Порядок предоставления такой поддержки разрабатывает краевой минсельхоз. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства, эти мероприятия предусмотрены программой «Развитие мелиоративного комплекса России» и программой мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

«В настоящее время формируется информация по планируемому объему работ, количеству участников и затратам на предоставление данной субсидии. Предполагается, что ее размер будет составлять до 70% от прямых понесенных затрат», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

Напомним, что подготовить нацпроекты, в том числе «Международная кооперация и экспорт» (в его состав входит проект «Экспорт продукции АПК»), кабмину совместно с властями регионов поручил президент Владимир Путин в своем «майском» указе.

Fishnews