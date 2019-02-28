28 февраля 2019 года

Сергей Несветов: По крабовому законопроекту диалога пока не получается

«Бизнес говорит и оставляет отзывы на портале проектов нормативных правовых актов об одном, а ответы – о другом», – прокомментировал итоги публичного обсуждения проекта закона о крабовых аукционах исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Напомним, что законопроект о крабовых аукционах (разработчик – Минсельхоз, соисполнитель – Росрыболовство) проходит сейчас процедуру оценки регулирующего воздействия. С 4 по 22 февраля на сайте regulation.gov.ru проводилось публичное обсуждение в рамках оценки регулирующего воздействия. По итогам разработчик полностью учел только отзывы в поддержку законопроекта.

«Ощущение такое, что Росрыболовство и Минсельхоз живут в параллельной реальности. Бизнес говорит и оставляет отзывы на портале проектов нормативных правовых актов об одном, а ответы – о другом. Причем ответы в основном шаблонные. Похоже, что полностью вычитываются только те комментарии, которые идут в поддержку закона», – заявил об итогах публичного обсуждения исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Он отметил, что на портале есть комментарий Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота с призывом выставлять на аукцион не 50, а 100% квот краба, а также распространить этот механизм на другие биоресурсы. «Минсельхоз сообщает, что этот комментарий полностью учтен и поддержан. Такая реакция только подкрепляет нашу уверенность в том, что вслед за крабом на торги пойдут все остальные биоресурсы, а 50% очень скоро превратятся в 100%», – выразил обеспокоенность собеседник Fishnews.

Министерство экономического развития решило собрать мнения бизнеса о крабовом законопроекте в рамках публичных консультаций – возможность такой процедуры предусмотрена в рамках ОРВ.

«Что касается публичных консультаций, то СЗРК получил письмо из департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, где нам предлагают рассмотреть проект закона и высказать свои пожелания. Мы, естественно, еще раз направим в министерство пожелания, но я не вижу пока, чтобы была польза от таких публичных консультаций. У меня есть такое подозрение, что все наши комментарии, предложения и возражения опять не будут приняты во внимание. К сожалению, диалога не получается, связь односторонняя. Мы что-то говорим, высказываем свои мысли, а нам говорят, что все уже со всеми согласовано», – рассказал Сергей Несветов.

Но представители предприятий в любом случае будут высказывать свою позицию на всех площадках, подчеркнул он. «Мы считаем, что принятие законопроекта в таком виде не имеет смысла, несет в себе коррупционные риски и губительно для рыбопромышленной отрасли», – обратил внимание исполнительный директор СЗРК.

Fishnews