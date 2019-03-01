01 марта 2019 года

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

В Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве приняли участие 2 442 компании, представляющие 69 стран. В том числе предприятия рыбной отрасли.

С 11 по 15 февраля в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019». Мероприятие организовал «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, под патронатом Торгово-промышленной палаты.

На этот раз масштабная экспозиция площадью свыше 100 тыс. кв. м представила продукты питания, напитки и сырье для их производства от 2 442 компаний из 69 стран. В том числе из Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Это рекордное число участников и стран за все годы выставки, сообщили Fishnews организаторы.

Российский рынок по-прежнему остается интересным и привлекательным для иностранных компаний. Самым представительным среди зарубежных стран стало участие на «Продэкспо-2019» Беларуси: 87 компаний заявили о себе во всех разделах выставки. Крупнейшие экспозиции сформировали участники из Италии (76 компаний), Армении, Китая, Азербайджана, Испании, Франции, Турции, Республики Корея.

Фирмы 30 стран были представлены на государственном уровне национальными экспозициями: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Индия, Китай, Латвия, Македония, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Южная Осетия, Сербия, Турция, Узбекистан, Уругвай, Франция, Чили, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония. При этом Эфиопия и Индонезия впервые участвовали в таком формате.

Успехи реализации госпрограммы импортозамещения продемонстрировали 1722 российских производителя и поставщика продуктов питания и напитков, из этих компаний 534 – экспортеры.

21 российская региональная экспозиция представила продукцию 165 компаний. В 2019 г. площадь отечественных региональных экспозиций по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 28%.

Впервые в рамках коллективных региональных экспозиций были представлены компании из Алтайского края, Амурской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Омской, Орловской, Псковской и Ульяновской областей. Большой интерес вызвали стенды постоянных участников – Красноярского края, Волгоградской, Кировской, Костромской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областей, Северной Осетии.

28 тематических салонов представили продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, питание для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

В салоне «Рыба и морепродукты» корреспондент Fishnews увидел около трех десятков стендов. Тон здесь задавали преимущественно российские предприятия. На стендах были представлены рыба и морепродукты во всех разновидностях – замороженные, сушеные, копченые, вяленые, соленые деликатесы, пресервы, консервы, икра, полуфабрикаты, в том числе продукция отечественной аквакультуры.

Деловая программа выставки была, как всегда, насыщенна и многопланова. Прошли крупные международные отраслевые форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, многочисленные презентации. Состоялись авторитетные профессиональные конкурсы.

Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews. Он традиционно представлял свою продукцию: интернет-портал Fishnews, журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест».

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