01 марта 2019 года

Сенаторы следят за ситуацией с крабовым законопроектом

Член Совета Федерации, руководитель профильной рабочей группы Сергей Митин и исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов обсудили законопроект о крабовых аукционах.

Напомним, что 21 февраля проект закона, предусматривающий перераспределение крабовых квотах на торгах, рассмотрела рабочая группа Совета Федерации, которую возглавляет сенатор Сергей Митин.

Теперь член Совета Федерации обсудил актуальный для отрасли вопрос с исполнительным директором Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.

«На встрече Сергей Несветов изложил свою критическую позицию в отношении законопроекта», – говорится в сообщении Совета Федерации.

Сергей Митин отметил, что рабочая группа готова выслушивать все мнения по этому поводу, формирование позиции в отношении концепции законопроекта будет продолжено. Сенатор пригласил Сергея Несветова к участию в заседаниях рабочей группы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рабочая группа Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию была создана в 2016 г., чтобы отслеживать подготовку правовых актов, предусмотренных обновленным законом о рыболовстве. Затем деятельность группы решили перевести на постоянную основу.

Fishnews