22 февраля 2019 года

Сенаторы не оценили плюсов крабовых аукционов

Рабочая группа Совета Федерации рекомендовала авторам законопроекта о крабовых аукционах продлить срок его публичного обсуждения, представить обоснование и расчеты предлагаемых изменений, а также согласовать текст инициативы с регионами.

«Опубличивание» по сокращенной программе

Рабочая группа по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры Совета Федерации на заседании 21 февраля рассмотрела резонансный законопроект о продаже 50% крабовых квот через аукционы. Примечательно, что срок публичного обсуждения документа, подготовка которого велась в режиме полной секретности и который 4 февраля появился на сайте regulation.gov.ru, истекал на следующий день.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац проинформировал, что законопроект разработан в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции, утвержденной правительством в августе. Он предусматривает реализацию 50% квот добычи краба, ранее распределявшихся по историческому принципу, на аукционах. «Мы получаем замечания и предложения по законопроекту, после чего будет подготовлен сводный отчет с ответами на все замечания», – уточнил представитель министерства.

Сейчас на портале regulation.gov.ru против законопроекта уже подано более 600 голосов и только семь за, хотя Минсельхоз оценивает степень его регулирующего воздействия как среднюю, отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Она вновь обратила внимание на непонятную скрытность, окружавшую весь процесс разработки этого документа, подчеркнув, что его размещение в публичном пространстве стало возможным в том числе благодаря усилиям некоторых членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

Слишком короткий срок, отведенный разработчиком на рассмотрение столь важного для отрасли законопроекта, по мнению сенатора, всего лишь имитирует общественное обсуждение, но не обеспечивает такового по сути. «Этот закон широко не обсуждался ни с бизнесом, ни с властями регионов, ни со смежными отраслями – судостроителями, банковским сектором, торговлей», – перечислила Елена Афанасьева. При этом ряд субъектов Федерации, в частности Мурманская область, Сахалин, Камчатка, Карелия, уже заявили о выпадении существенных доходов в результате такого решения.

Без анализа и расчетов

Как сообщает корреспондент Fishnews, об отсутствии в пояснительной записке к законопроекту анализа последствий для отрасли от введения аукционов, да и в принципе любых расчетов и обоснований говорили многие участники заседания. «Законопроект абсолютно пустой по своему содержанию, в нем ничего такого, что нельзя реализовать через действующую редакцию закона», – выразил мнение президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. – «Кроме одного, в этом законе есть цифра 50% – только ради этой цифры все и затевалось».

Он отметил, что цель законопроекта заявлена как повышение эффективности для РФ от предоставления в пользование прав на добычу краба. При этом непонятно, с чем сравнивается эта эффективность и по каким критериям ее оценивать.

И в законопроекте, и в пояснительной записке вообще «отсутствует понятие, что является экономической эффективностью и какие конкретно показатели экономической эффективности рыбной отрасли недостаточны», поддержал эту точку зрения президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он добавил, что информации о том, в каких нормативных документах можно посмотреть эти показатели экономической эффективности, также не представлено.

Полная неопределенность, по словам Елены Афанасьевой, сохраняется даже в отношении тех объектов, которые победители крабовых аукционов будут обязаны построить. «Что это за объекты на территории России? Как они будут относиться к рыбной отрасли или хотя бы к приморским территориям?» – поинтересовалась сенатор. – «Перечня этих объектов мы на сегодняшний день тоже не видим».

«Анализ законопроекта показывает, что рыбопромышленникам предлагается работать по принципу «иди туда, не знаю куда, строй то, не знаю что», – указал Герман Зверев. А раз перечня объектов, которые должны быть построены за счет нового вида квот, в законопроекте нет, значит и у законодателя, и у правоприменителя не будет возможности измерить эффективность этих изменений.

«Сейчас становится популярной идея так называемой «регуляторной гильотины», которая призвана решить проблему лишних и избыточных требований к бизнесу. Вот ее сейчас и надо применить, еще на этапе разработки этого законопроекта, отсечь все то, что будет мешать отрасли и может поставить на грань краха, – предложил Александр Дупляков. – Если регулятор считает, что он [законопроект] необходим, пускай хотя бы попытается это обосновать».

Слово за регионами

На заседании были заслушаны представители органов власти субъектов Федерации, интересы которых напрямую затрагивает «крабовая инициатива». «Мы видим, что выпадающие доходы из регионального бюджета будут», – рассказал председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Необходимо изменить степень регулирующего воздействия законопроекта на высокую, применить максимальные сроки публичного обсуждения и организовать широкое рассмотрение, чтобы увидеть оценку последствий, озвучил он позицию территории.

Для Сахалинской области, где насчитывается 24 предприятия, занимающихся крабом, и в этом секторе занято 2 тыс. человек, аукционы означают минимум 500 млн рублей потерянных налогов, дал оценку замгубернатора островного региона Сергей Подолян. Он напомнил, что краб уже был распределен на аукционной основе, а теперь спустя десять с лишним лет его хотят продать еще раз.

«Государство дает разнонаправленные сигналы бизнесу», – отметил представитель Сахалинской области, в то время как бизнес, по его словам, ждет понятного сигнала. «В этом законопроекте он прямо противоположен тому, что говорил регулятор, что говорило государство год назад, десять лет назад и пятнадцать лет назад, когда был принят закон о рыболовстве, который заложил основы исторического принципа», – подчеркнул Сергей Подолян.

«Поддерживать его в таком виде нельзя», - категорично охарактеризовал законопроект член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. – «Самая главная опасность – все понимают, что это первый шаг по пути возможного ввода аукционного принципа на вылов и других биоресурсов». С этим подходом согласился и его коллега от Архангельской области Виктор Новожилов.

Первый зампредседателя комитета Сергей Лисовский, сославшись на опыт мясной промышленности, рекомендовал не разрушать существующую систему, а мотивировать «тех, кто сейчас пользуется этими квотами», инвестировать в развитие производства. «Мы же не отнимаем нефтяные скважины», – привел он пример. – «Почему в одном секторе экономики мы это соблюдаем во имя стабильности экономической ситуации, что возможно, правильно, а в другом – мы считаем, что это надо нарушать?»

Финансового обоснования сенатор тоже не увидел и поинтересовался: если государство хочет получить дополнительные деньги с рыбаков, почему это нельзя сделать, например, через повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Подводя итоги обсуждения, руководитель рабочей группы Сергей Митин сформулировал ряд замечаний, которые следует учесть Минсельхозу при дальнейшей доработке законопроекта. Прежде всего, это согласование текста со всеми регионами. «У меня лично не пройдет ни один закон, пока мы не узнаем точно досконально, куда отправили и какие ответы получили», – пообещал сенатор. – «Я буду первый и коллег буду убеждать возвращать этот закон назад».

Кроме того, министерству рекомендовано провести работу над пояснительной запиской, представить анализ рынка крабовой продукции, продлить срок публичного обсужденияи четко ответить на вопросы, для чего этот закон создается и какие задачи он должен решать. «Нам придется еще один или два раза встретиться здесь. Я бы просил, чтобы финансовое обоснование у нас было заранее и мы его всем членам рабочей группы обеспечили», – напомнил напоследок Сергей Митин и о цифрах.

Fishnews