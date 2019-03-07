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О продлении сроков перехода на СЗС «Гонец» рассказали на заседании штаба путины в Северном бассейне. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбаки получат отсрочку по «Гонцу»

В Минсельхоз направлен проект приказа о переходном периоде для установки СЗС «Гонец» на суда, работающие в районах выше 75 градуса северной широты. По данным Росрыболовства, отсрочка составит не менее шести месяцев.

У судовладельцев будет время для переоснащения флота

Информация о продлении сроков перехода на СЗС «Гонец» прозвучала на заседании штаба путины в Северном бассейне, которое 5 марта провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. «Для оснащения спутниковой системой «Гонец» рыбопромысловых судов, работающих выше 75 градуса северной широты, будет установлен переходный период. Проект соответствующего приказа подготовлен и направлен в Минсельхоз России», – сообщили в пресс-службе федерального агентства.

По информации Росрыболовства, предполагается, что отсрочка на переоснащение судов составит не менее шести месяцев.

По словам председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева, рыбацкие объединения пока не видели окончательный текст будущего приказа. Но ранее регулятор обсуждал с рыбаками возможность введения переходного периода на шесть месяцев, которые начнут отсчитываться с момента выхода изменений в приказ Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525 о порядке оснащения судов ТСК.

«Если на полгода введут, нас это устроит. Не будет ажиотажа», – сообщил Fishnews Владимир Григорьев. Он подчеркнул, что рыбаки предпримут все меры, чтобы успеть за шесть месяцев установить необходимое оборудование.

Предприятия Северного бассейна еще в конце прошлого года обращали внимание на возможные проблемы из-за нынешней редакции приказа и просили Минсельхоз и Росрыболовство разрешить использование других спутниковых систем в районах севернее 75 градуса с.ш. или отсрочить вступление в силу этой части приказа. Обращение по этому поводу к курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву направляла Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Акцент на безопасности промысла

Участники заседания штаба путины отметили, что в настоящее время основной промысел трески, пикши и окуня ведется в исключительных экономических зонах России и Норвегии, где работает около 70 судов. В районе регулирования НЕАФК добычу путассу ведут четыре судна, еще одно ловит окуня в районе НАФО. В рыболовных зонах Фарерских островов и Гренландии российские суда пока не работают.

По данным Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства, в текущем году оформлено 455 разрешений на вылов водных биоресурсов, в том числе 46 – на прибрежное рыболовство, 59 – для промысла в районе НЕАФК, 12 – в районе НАФО и 32 – в рыболовной зоне Фарерских островов.

Штаб также обратил внимание на вопросы освоения национальной квоты сайды в норвежской зоне, связанные с режимом добычи этого объекта в качестве прилова при прибрежном промысле трески и при специализированном лове. Петр Савчук поручил профильным управлениям Росрыболовства проанализировать данные по освоению сайды в ИЭЗ Норвегии и представить предложения для оптимизации работы отечественного флота в этом районе.

Председатель штаба напомнил о необходимости системного контроля соблюдения рыбопромысловым флотом требований безопасности мореплавания. Северному экспедиционному отряду аварийно-спасательных работ поручено в кратчайшие сроки представить в Росрыболовство план мероприятий по отслеживанию и профилактике нарушений.

Fishnews

  • О продлении сроков перехода на СЗС «Гонец» рассказали на заседании штаба путины в Северном бассейне. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Замруководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ФАР
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