18 февраля 2019 года

Глава Росрыболовства дал поручения по важным вопросам промысла

Изменения закона о госгранице, продление переходного периода по внедрению системы «Гонец», объедание улова косатками – эти и другие вопросы обсуждались на заседании объединенного штаба по организации рыболовства в Дальневосточном и Северном бассейнах.

Встречу проводил заместитель министра сельского хозяйства– руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В аудио- и видеоконференции участвовали капитаны судов, руководители рыбопромышленных предприятий, представители органов власти регионов, Пограничной службы ФСБ России, территориальных управлений Росрыболовства и отраслевых объединений.

Вопрос перегрузов обсудят с пограничниками

Первый блок вопросов от капитанов-дальневосточников касался изменений в закон о государственной границе, которые вступили в силу с 27 января . Так, проход центральной части Охотского моря (пересечение внешней границы ИЭЗ РФ) разрешен беспрепятственно, если направить в органы контроля уведомление о пересечении границы не менее чем за 24 часа. При плановых переходах этот порядок вопросов не вызывает, но во время промысла ситуация может потребовать оперативного перемещения судна в другой район лова. В связи с этим предлагается сократить срок подачи уведомления до 3 часов. Этот вопрос Росрыболовство обсудит с Пограничной службой для внесения в проект правил предварительного уведомления пограничных органов о намерении российских судов пересекать государственную границу неоднократно без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля. Согласно порядку, уведомление для судов с «закрытой» границей направляется не позднее чем за 6 часов до предполагаемого времени пересечения границы.

Ряд компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков минтая, подготовили предложения по внесению изменений в постановление правительства «О пересечении государственной границы РФ российскими судами для перегрузки уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции из них во внутренних морских водах и в территориальном море РФ». Речь идет об определении районов выгрузки уловов, а также о том, чтобы предоставить возможность перегружать тару и обеспечивать другое снабжение в территориальных водах России, а также производить пересадку людей и бункеровочные операции.

Еще один вопрос связан с пересечением границы при неблагоприятных погодных условиях для перегрузки уловов и продукции. Представители компаний жалуются, что региональные пограничные управления отказывают рыбопромысловым судам в праве пересечь госграницу для перегрузки рыбной и иной продукции из уловов в 12-мильной зоне. В связи с этим флот вынужден ждать улучшения погоды для перегруза рыбопродукции за пределами территориального моря. Пути решения этой проблемы Росрыболовство рассматривает совместно с Погранслужбой. Уже в ближайшее время запланировано межведомственное совещание по этому вопросу.

Косатки обходят рыбаков

Капитанов также волнует, когда будут приниматься адекватные меры по регулированию популяции косаток в Охотском море, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Рыбаки жалуются, что морские хищники сводят на нет промысел палтуса, съедая весь улов с ярусов. По данным научного мониторинга промыслов, в 2018 г. косатки объедали черного палтуса более чем на 30% от установленных ярусных порядков. При сетном промысле черного палтуса косатки снимают в среднем около 60% улова. Илья Шестаков отметил, что тема очень серьезная и требует тщательной проработки. «Мы проводим комплексные исследования по морским млекопитающим. По их итогам будем обсуждать вопрос», – резюмировал глава Росрыболовства.

По «Гонцу» продумают переходный период

Рассматривались вопросы организации промысла в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях. Рыбаки считают, что следует продлить переходный период, связанный с внедрением отечественной спутниковой системы «Гонец» , а также рассмотреть возможность объединения промысловых районов Баренцева и Норвежских морей при освоении квот. Руководитель Росрыболовства поручил проработать тему переходного периода и провести отдельное совещание с судовладельцами по итогам. «Что касается объединения зон, то сейчас мы готовим соответствующие изменения в правила рыболовства, чтобы в этой части можно было спокойно работать», – подтвердил Илья Шестаков. Глава Росрыболовства поручил подготовить и провести в начале марта совещание по организации рыболовства в Северном бассейне. В частности, будут подняты вопросы по российскому промыслу в районе регулирования НАФО.

«Все темы нам понятны, они очень важные и актуальные. Вопросы, которые вы задали, взяты в проработку. По ряду из них мы уже видим решения, однако нужно время, чтобы их принять. По другим пунктам обязательно будут даны соответствующие поручения. Выработаем и примем меры, исходя из компромисса между позициями науки и контролирующих органов, безусловно, с учетом мнения рыбацкого сообщества, рыбацкого бизнеса», – заверил Илья Шестаков.

Fishnews