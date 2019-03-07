07 марта 2019 года

Минэкономразвития нашло проблемы в крабовом законопроекте

Министерство экономического развития РФ приняло отрицательное заключение на проект закона о квотах добычи крабов в инвестиционных целях. В ведомстве указали на возможные негативные последствия нового регулирования.

Минэкономразвития подготовило заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект о крабовых аукционах. Напомним, что резонансный документ был подготовлен Минсельхозом и размещен для проведения процедуры ОРВ на сайте regulation.gov.ru.

С 4 по 22 февраля проходило публичное обсуждение законопроекта . Как отмечено в заключении Минэка, поступило 1492 замечания и предложения, из них 34 учтены или частично учтены.

Министерство экономического развития указало на то, что разработчик не полностью соблюдал процедуры, предусмотренные правилами проведения оценки регулирующего воздействия.

Ведомство отмечает, что по результатам ОРВ определен целый ряд рисков применения проекта акта в представленной редакции. Так, разработчик заявил о том, что изменения закона призваны исправить ситуацию с состояние рыбопромыслового флота, однако он не провел комплексный анализ ситуации в отрасли и возможных альтернативных способов решения проблемы. Об этом же ранее заявляли и в отраслевых объединениях . В пример приводилось так и не вышедшее постановление правительства о механизме инвестиционных квот на вылов краба – этот документ позволил бы строить суда в рамках уже действующего законодательства .

Министерство указывает на то, что изменения отразятся на возможностях уже работающих предприятий, с которыми заключены договоры на доли крабовых квот, вести промысел.

Хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены доли, оказываются в менее выигрышном положении, чем новые потенциальные участники, ведь действующий бизнес уже вложил средства в приобретение квот, в текущую работу, обслуживает долги по банковским кредитам.

При этом когда рыбопромышленники покупали доли на торгах и брали кредиты, они рассчитывали на неизменность базовых принципов, заложенных в федеральном законе о рыболовстве, обратили внимание в МЭР.

«Субъектами предпринимательской деятельности возможные совокупные финансовые потери по отрасли оцениваются приблизительно в 100 млрд рублей, в том числе в связи с прогнозируемыми в случае реализации проектируемых норм неисполнением кредитных обязательств. Одновременно следствием проектируемого регулирования может быть отвлечение средств компаний на аукционы вместо инвестиций в производство», - говорится в заключении об ОРВ.

Министерство указало и на то, что получатели нового вида квот окажутся в менее выгодны условиях, чем тем, за кем закреплены доли в рамках уже действующей программы инвестиционных квот. В отраслевом сообществе обращали внимание на то, что предусмотрены разные сроки предоставления права на вылов: для нового вида квот по крабу предложено 10 лет, для инвестиционных квот по другим объектам промысла предусмотрен срок в 15 лет.

Отмечены и угрозы для доверия к предприятиям со стороны банковских структур. «Так как многие кредитные портфели сформированы с учетом крабового сегмента, по мнению представителей отрасли, отказ в 2019 году от принципа долгосрочного предоставления права на добычу (вылов) в отношении крабовых объектов приведет к немедленному отказу финансовых институтов от перспективного и действующего финансирования многих инвестиционных проектов в отрасли. Как следствие, это может привести к дефолту по обязательствам и возможному банкротству ряда рыболовных компаний», - сказано в заключении.

Министерство отдельно остановилось и на рисках для прибрежных территорий. Сокращение долей для работающих организаций может привести к существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Дальневосточного и Северного бассейнов.

Отмечено, что право пользования долей приобретается до введения в эксплуатацию объекта инвестиций. «Представляется возможным, что при реализации проектируемых норм может начаться вылов и реализация краба до завершения строительства объектов или, в случае отсутствия у субъекта соответствующих судов, он не сможет реализовать право на добычу в течение периода строительства объекта», - заявили в Минэкономразвития.

В итоге ведомство сделало вывод «о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ».

Тем не менее, как стало известно Fishnews, уже 11 марта законопроект о крабовых аукционах предложено рассмотреть на заседании Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности.

Fishnews