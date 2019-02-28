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Здание Росрыболовства в Москве

Рыбопромышленники хотят знать, в чем смысл крабовых аукционов

Росрыболовство провело новое совещание по законопроекту о крабовых квотах. Встреча была закрыта для СМИ, однако отзывы участников позволяют составить общую картину.

Прошлое совещание по законопроекту, предусматривающему перераспределение квот на вылов краба, проводилось Росрыболовством 6 февраля. Тогда представители бизнеса указали на малый срок, который был отведен на публичное обсуждение документа в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Было отмечено, что проект федерального закона нужно направить в регионы.

В письме, которым Росрыболовство приглашало на новую встречу, говорится, что собраться решено по изменению исторического принципа распределении квот. Хотя до этого в комментариях на сайте regulation.gov.ru разработчик законопроекта указывал, что исторический принцип законодательством и вовсе не установлен.

Проводил встречу заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Присутствовали представители Минсельхоза России, ВАРПЭ и других отраслевых объединений, власти прибрежных регионов.

Как отмечают участники совещания, Росрыболовство всячески призывало к тому, чтобы перейти от обсуждения общей идеи законопроекта – аукционов, к его отдельным положениям. При этом рыбопромышленников припугнули, что есть предложение ФАС и о 100% выставлении ресурсов на торги.

Однако сразу несколько представителей рыбной промышленности озвучили вопрос: зачем предлагается законопроект о крабовых аукционах, если для обновления флота в действующем законодательстве уже есть механизм инвестиционных квот, а для повышения налоговой отдачи от отрасли планируется повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами?

Обеспокоенность вновь высказали и регионы: непонятно, что ждет те инвестиционные проекты, которые уже реализуют рыбопромышленные компании. Опасаются на местах и потерь для бюджетов. Здесь нужна тщательная оценка последствий, заявили Fishnews участники встречи.

По тексту законопроекта также много вопросов. Нет ясности, какие объекты должны построить победители крабовых аукционов. Есть опасения, что объемы биоресурса будут осваиваться, а проекты так и не будут реализованы. Регулятор, правда, успокаивает: будет предусмотрен график исполнения проекта, если пользователь не выполнит обязательства – это не пройдет для него без последствий.

Минсельхоз согласился с тем, что нужно представить проекты подзаконных актов к законопроекту, отметил один из собеседников Fishnews.

Концептуально проект закона поддержала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота: ее аргументы – надо обновлять краболовные суда, за время действия исторического принципа этого не делалось. Правда, в ответ на это прозвучало, что бизнес вкладывался в модернизацию флота и другие проекты развития.

Остальные участники выступили против законопроекта: о концептуальном несогласии с ним на встрече заявили исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов, руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. С отрицательной позицией выступили и зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов, и.о. генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. Целый ряд серьезных вопросов озвучила ВАРПЭ.

Последствиями для регионов озабочены Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, Хабаровский край, Чукотка.

Обсуждение планируется продолжить 1 марта на видеоконференции, которую организует Минэкономразвития.

Fishnews
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