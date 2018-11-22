Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел актуальные для рыбной отрасли вопросы. На заседании, проходившем на Камчатке, обсуждались новые бассейновые правила рыболовства, работа в режиме облегченного учета улова, избыточные требования к маломерному флоту. Подробнее об этих проблемах в интервью Fishnews рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов .

– Максим Георгиевич, о чем шла речь на заседании ДВНПС?

– Совет состоял из двух частей. В первый день участники подводили итоги лососевой путины. Она была очень удачной: по Дальнему Востоку выловили почти 700 тыс. тонн, при этом около 500 тыс. тонн – в Камчатском крае. Губернатор Владимир Илюхин отметил, что построенные за последние годы на полуострове заводы позволяют перерабатывать порядка 16 тыс. тонн сырья в сутки, и это тоже своего рода рекорд. Что касается Сахалина, то юго-восток острова очень серьезно отстает, и по этому поводу есть масса вопросов для обсуждения. Тем не менее Сахалинская область добыла в целом порядка 120 тыс. тонн, превысив стартовый прогноз.

– Что обсуждали во второй день?

– Сразу несколько проблемных тем. Во-первых, это новые правила рыболовства. У нас с 1 января 2019 года серьезно меняется законодательство, будут совсем другие подходы к промыслу. С нового года должны вступить в силу обновленные правила рыболовства – это будет уже не внесение изменений в действующий документ. Пока мы новой редакции не видели. На ДВНПС договорились, что будет создана рабочая группа по правилам рыболовства и рыбацкой общественности предоставят возможность ознакомиться с документом, который сейчас дорабатывается. Это правильно: такой серьезный и значимый вопрос должен обсуждаться публично.

Отдельно мы рассмотрели проблемы, возникшие после предоставления рыбакам, которые поставляют уловы в живом, свежем или охлажденном виде, возможности вести учет уже на берегу. В целом очень хорошее нововведение, но механизм его работы нуждается в отладке. Это связано с режимом осуществления рыболовства. Так получилось, что, решив воспользоваться таким механизмом учета, рыбак не может работать одновременно по двум разрешениям, предусматривающим вылов в разных районах, – правила этого не допускают. На ДВНПС науке дали поручение проработать этот вопрос и снять такого рода ограничения.

Еще одну проблему применения такого механизма учета озвучили приморские и камчатские рыбаки. Небольшие суда (сейнеры, ярусоловы), которым удобнее сдавать уловы на переработку не на берег, а на большой флот, не имеют такой возможности – также ограничены правилами рыболовства. ДВНПС поручил проработать вопрос о разрешении сдачи уловов в море в облегченном режиме – без того, чтобы производить учет улова при подъеме на борт.

Мы со своей стороны остановились на том, что целесообразно предоставить рыбакам, сдающим уловы для переработки на берег, возможность не доставлять их самим, а иметь специальную транспортную единицу. Это позволит не отрывать промысловый флот от работы в море. Наше предложение также нашло поддержку, председатель ДВНПС, замглавы Росрыболовства Петр Савчук дал соответствующее поручение науке. Если решения будут приняты, это снимет серьезные барьеры для рыбаков.

– Росрыболовство сообщало также о дискуссии вокруг необходимости освидетельствования маломерных судов на соответствие Международному кодексу по управлению безопасностью (МКУБ).

– Да, была поднята такая тема. Сложилась нормативная практика, когда из-за отсутствия документов о соответствии МКУБ маломерного судна, например кунгаса, ответственное должностное лицо штрафуют. Но ведь невозможно на маломерных судах иметь спасательный плот или гидрокостюмы, их там просто хранить негде. На ДВНПС коллеги согласились, что это требование избыточно, и решили подготовить проект изменений в правила рыболовства. Если такие поправки будут внесены, суда длиной менее 12 метров будут освобождены от такого рода требований. Это позволит нам не остановить путину следующего года. По нашим оценкам, только на Сахалине зарегистрировано порядка 3 тыс. маломерных судов, из них почти половина задействована на промысле, и если эти меры не предпринять, то мы можем столкнуться с необходимостью полностью прекратить добычу.

В целом хотелось бы отметить проблематику применения требований транспортной безопасности в отношении рыбопромыслового флота – они явно избыточны. Наша ассоциация совместно с коллегами из других объединений работает над этими вопросами.

– Прибрежного рыболовства касались?

– Да, я также поднял вопрос, касающийся «прибрежки». С 1 января 2019 года вступит в силу новый перечень объектов прибрежного рыболовства. В новый список вошло только 28 позиций из 252 ранее перечисленных. Мы долго не могли понять, в чем причина. По нашему мнению, любой объект должен быть доступен для прибрежного промысла. Если пользователь хочет доставить улов на берег, переработать на своем заводе, создать дополнительные рабочие места, изготовить продукцию с высокой добавленной стоимостью, то государство должно только приветствовать это желание. Однако регулятор говорит, что есть льгота, когда пользователь-прибрежник получает поправочный коэффициент на квоту в размере 1,2. То есть к объемам, которые он может освоить, добавляется 20%. По мнению регулятора, поправочный коэффициент 1,2 можно применить только к 28 видам водных биоресурсов, так как только они пригодны для доставки и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде (это требование к «прибрежке»).

Мы предложили включить остальные объекты в перечень для прибрежного рыболовства, однако без распространения на них поправочного коэффициента. То есть рыбак сам будет определять, в каком режиме (промышленного или прибрежного рыболовства) ему добывать промысловый объект и, соответственно, перерабатывать ли его в море или доставлять на берег.

Наконец, представители Камчатки выступили еще с одной важной темой, касающейся отмены приказ Минрыбхоза СССР от 30 июня 1986 года № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих». Этот документ, устанавливающий зоны охраны морских зверей, давно устарел. Еще несколько лет назад Росрыболовство поручило ученым проработать вопрос и посмотреть, где эти зоны объективно необходимы, а где они избыточны. Ведь за прошедшее время во многих местах ситуация изменилась, и морских млекопитающих там уже нет, либо напротив, их много, и потому нет нужды в жестком режиме их охраны. Предложения ученых вошли в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Однако сам этот приказ 1986 года так и остался действующим. Получается, что он дублирует правила рыболовства, и кроме того, устанавливает избыточные требования для рыбаков. Все предложение об отмене поддержали, науке поручили еще раз посмотреть, чтобы не выпали районы, необходимые для охраны морских зверей.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Ноябрь 2018 г.