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На съезде РСПП президент Владимир ПУТИН призвал снижать риски для инвесторов. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин призвал снижать риски для инвесторов

Нужно ускорить работу по законопроекту о защите и поощрении капиталовложений в РФ, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП. Таким образом государство обещает обеспечить стабильные условия для реализации инвестиционных проектов.

О создании условий для бизнеса традиционно говорил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства отметил стремление ведущих компаний инвестировать в программы развития страны.

Напомним, что отбором важных для страны инвестиционных проектов должна заниматься специальная рабочая группа во главе с президентом РСПП Александром Шохиным и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.

На рабочей встрече под руководством Александра Шохина и Антона Силуанова рассмотрена почти тысяча проектных инициатив, на их основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей, сообщил на съезде Владимир Путин. Это действительно масштабные проекты, отметил он.

– Потому считаю принципиальным обеспечить неизменность правил при их реализации, сформулировать конкретные меры, которые позволят снизить риски инвесторов. Все эти позиции нужно четко зафиксировать в законе о поощрении и защите капиталовложений, – сказал президент.

Он сообщил, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) находится на межведомственном согласовании, общей позиции пока не выработано. Но не в ущерб качеству документа нужно ускорить работу над ним, завершить ее в максимально короткие сроки, поручил Владимир Путин. При этом должна быть учтена позиция бизнеса, деловых объединений.

Напомним, что цель законопроекта, о котором говорил президента, обеспечить приток инвестиций в экономику.

– Основные предложения со стороны бизнеса: «При условии наших вложений в новые производства дайте нам, пожалуйста, гарантию, что вы не будете увеличивать налоги и не будете менять законодательство, которое будет влиять на наш бизнес». Мы слышим это. Такой законопроект подготовлен, – обрисовал общую идею Антон Силуанов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, съезд РСПП проходил 14 марта – как раз в тот день, когда правительство одобрило проект закона о выставлении на аукционы квот добычи крабов. Бизнес-сообщество неоднократно заявляло, что этот проект создает риски для инвестиционного климата в рыбной отрасли. На это же указывало в заключении об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) Минэкономразвития. Разработчики, в свою очередь, ссылались на то, что хозяйственная деятельность предприятий отрасли прибыльна и имеет достаточную для создания их собственных финансовых резервов рентабельность.

Fishnews
НазадМетки: РСППкрабправительство
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