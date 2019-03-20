20 марта 2019 года

Уловы минтая держатся в плюсе

К 17 марта российские рыбаки добыли в Беринговом и Охотском морях в общей сложности 647,3 тыс. тонн минтая - на 1,6% выше уровня прошлого года. Промысел сельди не ведется, так как все традиционные места ее добычи закрыты льдами.

Очередное заседание штаба охотоморской путины провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. О ситуации в районе экспедиции доложил замруководителя координационной группы федерального агентства Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов».

Что обещает погода

За прошедшую неделю метеорологическая обстановка в Охотском море была благоприятной для промысла. По прогнозам Тихоокеанского филиала ВНИРО, на ближайшей неделе погода начнет ухудшаться. Смена циклонов приведет к усилению штормового ветра до 25 м/c на территории Западной Камчатки. Ожидается, что приблизительно 23-25 марта придет новый циклон, который также принесет ветер до 20 м/c.

Ледовая обстановка остается тяжелой. Залив Шелихова до сих пор скован тяжелыми льдами, вдоль Камчатки наблюдаются ледовые поля, однако в некоторых районах происходит образование карманов с чистой водой, где уже начал работать флот. Ученые считают, что лед будет сходить так же быстро, как и в прошлом году, благодаря южным циклонам.

Где как ловится

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море работают 177 промысловых судов. Добычу креветки ведут 6 единиц флота, 6 - ловят краба и 29 судов занимаются промыслом донно-пищевых объектов.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительная. Флот работает тремя группами. В одном районе минтай добывают до 30 судов, уловы не превышают 300 тонн на судно, приловы молоди – не более 19%. В другом районе промысел ведут до 15 судов: уловы не превышали 200 тонн на каждое, приловы молоди в отдельных тралениях составляли 20%–30% и выше. В третьем районе на добыче было до 40 единиц флота, уловы варьировались от 20 до 150 тонн на судно. Основу улова во всех трех районах составила рыба размером 35-40 см, биологический выход икры оценивался в диапазоне 2,5% до 4,5%.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка по-прежнему нестабильная: подходы скоплений минтая небольшие, уловы варьировались от 30 до 100 тонн на судно. Приловы молоди не превышали 10%. Сейчас в подзоне работают на минтае 13 судов. Еще 5 судов снюрреводного лова добывали навагу.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка удовлетворительная с тенденцией к ухудшению в последние дни на некоторых акваториях. Флот работает двумя группами, в основном на изобатах 450-550 м. В одном районе на добыче до 30 судов, улов варьировался от 50 до 200 тонн. В тралах преобладала рыба размером 34-40 см, биологический выход икры оценивался в диапазоне от 2,5% до 5%. Приловы молоди составляли не более 20%, в отдельных тралениях – свыше 40%. В другом районе на изобатах 600-800 м осваивает минтай от 6 до 10 судов. Приловы молоди в отдельных тралениях достигали 50%.

У Северных Курил тралами добывало минтай до 4 судов, в настоящее время осталось 3 тральщика. До 5 судов снюрреводного лова периодически работали по прибрежным квотам со сдачей сырца в Северо-Курильск. Промысловая обстановка была удовлетворительной, уловы не превышали 120 тонн минтая на судно. Приближающийся шторм привел к ухудшению промысловой обстановки. В районе Восточного Сахалина флот не ловил из-за тяжелой ледовой обстановки.

В экспедиции также работают 32 транспорта и 8 танкеров. От 5 до 15 транспортов ежедневно находились под погрузкой. За отчетный период снялись в порты выгрузки 11 транспортов.

В районе промысла находятся 19 научных наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО. За безопасность работы судов в экспедиции в северной части моря отвечает спасатель «Сибирский», который за отчетный период провел 2 водолазных осмотра.

По данным Приморского территориального управления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников рыбной продукцией составляет 52%. Стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы – в среднем 12,5 рублей.

Fishnews