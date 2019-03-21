Новости
Марина КОВТУН руководила Мурманской областью около семи лет. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

В Мурманской области сменился глава региона

Президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию главы Мурманской области Марины Ковтун. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Чибис, до этого занимавший пост замглавы Минстроя.

В еще одном рыбодобывающем регионе – смена руководства. Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области». Марина Ковтун, руководившая регионом с 2012 г., покидает пост. Отставка принята по собственному желанию, говорится в документе.

Врио губернатора назначен Андрей Чибис, до этого трудившийся в Минрегионе, Госстрое и Минстрое. С 2013 г. он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Отметим, что экс-руководитель Мурманской области неоднократно публично выступала против возвращения аукционов и за сохранение исторического принципа распределения долей квот вылова водных биоресурсов.

По информации СМИ, Марина Ковтун уже заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Заполярья на выборах 2019 г.

Fishnews

  • Марина КОВТУН руководила Мурманской областью около семи лет. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Фото пресс-службы главы государства
  • Президент Владимир ПУТИН провел встречу с врио губернатора Мурманской области Андреем ЧИБИСОМ. Фото пресс-службы главы государства
    •
    НазадМетки: мурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыбаки готовы к самоограничениям

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Сайра нас еще любит, но может и уплыть

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

    И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

    Евгений ВИШНЯК

    Мальки кеты – как маленькие детки

    Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

    Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Правила безопасности на льду надо прививать с детства

    Все интервью

    Личное мнение

    Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

    Руководитель группы компаний «Сайра»

    Василий САХАРНАЦКИЙ

    Океанический промысел России убьют мифы

    Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

    Консультант по рыбному бизнесу

    Дмитрий ПОНЯВИН

    Исторический принцип – мировой опыт

    Все материалы

    Крупным планом

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

    Предприятия Амура жалуются на прессинг

    Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

    Тихий океан 2019. Ставрида

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.