21 марта 2019 года

В Мурманской области сменился глава региона

Президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию главы Мурманской области Марины Ковтун. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Чибис, до этого занимавший пост замглавы Минстроя.

В еще одном рыбодобывающем регионе – смена руководства. Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области». Марина Ковтун, руководившая регионом с 2012 г., покидает пост. Отставка принята по собственному желанию, говорится в документе.

Врио губернатора назначен Андрей Чибис, до этого трудившийся в Минрегионе, Госстрое и Минстрое. С 2013 г. он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Отметим, что экс-руководитель Мурманской области неоднократно публично выступала против возвращения аукционов и за сохранение исторического принципа распределения долей квот вылова водных биоресурсов.

По информации СМИ, Марина Ковтун уже заявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора Заполярья на выборах 2019 г.

Fishnews