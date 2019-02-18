18 февраля 2019 года

Марина Ковтун: В вопросе квот надо быть внимательнее к регионам

Власти Мурманской области совместно с рыбаками выступили за сохранение исторического принципа распределения квот, напомнила губернатор Марина Ковтун.

Тему квотных аукционов глава Мурманской области Марина Ковтун прокомментировала в программе «Вести недели» на канале «Россия 1». Интервью губернатор дала на полях инвестиционного форума в Сочи.

«Совместно с рыбаками мы выступили за сохранение исторического принципа – я считаю, что это необходимое условие для стабильности отрасли», – заявила Марина Ковтун. Она отметила, что рыбопромышленники поверили государству, вложили огромные средства в строительство судов, причем на российских верфях. «И, собственно говоря, сейчас они лишаются того, ради чего они будут строить эти суда. Я считаю, что это очень несправедливо», – прокомментировала губернатор.

«У нас есть позиция Росрыболовства невнятная в отношении этого вопроса, но нас она не устраивает. Мне кажется, что федеральному органу исполнительной власти, такому как Росрыболовство, надо быть внимательнее к регионам», – добавила глава Мурманской области.

Марина Ковтун ранее уже заявляла, что региональное правительство выступает против продажи долей квот через аукционы. Письмо по этой проблеме было направлено президенту Владимиру Путин, сообщила в ноябре губернатор.

Напомним, что сейчас процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проходит законопроект о выставлении на аукцион части квот на добычу краба.

Также Минсельхозу РФ, Росрыболовству и ФАС в августе поручено было подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот на электронном аукционе. О каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточнялось. Руководство Федерального агентства по рыболовству, в свою очередь, заявило, что аукционы поддерживает только по крабу.

Fishnews