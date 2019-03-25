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Какие ответы интересуют телевидение? Фото с сайта freephotos.cc

Какие ответы интересуют телевидение?

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве председатель ОС, президент ВАРПЭ Герман Зверев проинформировал о ситуации с обращениями к руководителям федеральных телеканалов. Причиной для писем стала «информационная война» против рыбопромышленников.

В конце декабря-январе по центральным телеканалам страны вышел целый ряд сюжетов с серьезными обвинениями предприятий рыбной отрасли. В ответ в разных районах промысла и портах состоялась акция, получившая в СМИ название «Гудок»: в знак несогласия с «информационной атакой» на отрасль суда приостановили работу и дали звуковой сигнал. На Сахалине, в Приморском крае и Мурманской области представители рыбной промышленности ответили на вопросы журналистов на специальных пресс-конференциях. 28 января ситуация обсуждалась на расширенном заседании Общественного совета при Росрыболовстве. По итогам были направлены обращение к руководителям федеральных телеканалов – гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту и гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву: нужно дать возможность рассказать о результатах работы отрасли, ее успехах и достижениях, проблемных вопросах и борьбе с браконьерством, подчеркнули в совете.

На очередном заседании ОС 21 марта член совета Эдуард Климов спросил о реакции СМИ на обращения. Пока ответа нет, однако поступил запрос от программы «Человек и закон», сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, председатель ОС Герман Зверев (запрос направлен ему как руководителю ВАРПЭ). Он пообещал предоставить письмо членам совета.

Приводим здесь список вопросов, поступивших президенту ВАРПЭ от программы «Человек и закон», полностью, с сохранением всех формулировок:

«1. В середине марта 2019-го Правительство РФ одобрило законопроект по крабовым аукционам. И теперь через аукционы будет распределяться 50% всех квот на вылов краба. Свою позицию по данному вопросу Вы никогда не скрывали. С чем Вы не согласны сегодня? Аргументы все те же?

2. Информированные источники утверждают, что Ваша принципиальная позиция по квотированию рыбных промыслов напрямую связана с интересами т.н. «теневых промысловиков». Как Вы можете это прокомментировать?

3. Не секрет, что из 12 крупных рыбопромышленников – 8 постоянно проживают за границей. Их суда ходят под флагами других государств, рыбу они тоже реализуют за границей. Получается, что квота – это всего лишь удобная ширма для охоты за российскими биоресурсами. То есть, на поверку выходит, что т.н. «исторический принцип» распределения квот как играл, так и продолжает играть на руку олигархам-монополистам рынка. Вы теперь являетесь Президентом ВАРПЭ. Есть ли шансы у новых игроков пробиться на рынок?

4. Как Вы можете объяснить тот факт, что в России не развивается береговая инфраструктура? Что-то планируется в этом направлении?

5. До недавнего времени Вы возглавляли Ассоциацию добытчиков минтая. Декларировалось много чего хорошего, но минтай по-прежнему стоит дороже курицы. Почему не удалось осуществить задуманное?

6. 10 тысяч работников российских рыболовецких судов провели акцию протеста против введения аукционных квот. Мероприятие выражалось в длинном гудке, который дали 228 судов, бороздящих омывающие страну моря. Говорят, эта акция – Ваших рук дело?»

Fishnews
НазадМетки: браконьерствоварпэкрабминтаймурманскправительстворосрыболовствосахалин
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