27 марта 2019 года

Депутаты выскажутся по крабовым квотам

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть законопроект о введении аукционов по крабовым квотам на заседании 1 апреля.

19 марта правительство внесло в Госдуму проект изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поправки пересматривают порядок распределения квот добычи крабов. Ответственный комитет - по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - планирует рассмотреть законопроект на заседании 1 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки в закон о рыболовстве, разработчиком которых выступает Минсельхоз, предполагают реализацию через аукционы в электронной форме 50% крабовых квот, которые ранее закреплялись по историческому принципу.

Для этого будет введен новый вид квот - квоты добычи крабов, предоставленные в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Их будут закреплять за победителями аукционов сроком на десять лет. Обладателей новых квот обяжут построить на территории России объекты, перечень которых определит правительство.

Предстоящие изменения в отраслевом законодательстве также планируется обсудить 8 апреля в формате парламентских слушаний. Тема мероприятия заявлена как «Исторический принцип» распределения водных биологических ресурсов и аукционы по предоставлению права на добычу (вылов) водных биоресурсов – преимущества и недостатки».

Fishnews