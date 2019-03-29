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Камчатка сформировала перечень вопросов на конференцию

Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки определился со своими предложениями в повестку Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. На масштабное отраслевое мероприятие союз отправит не менее 20 делегатов.

Заседание президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки (СРПК) прошло 28 марта. Как сообщил Fishnews председатель СРПК Сергей Тимошенко, президиум подтвердил заявленное ранее обсуждение Отраслевого трехстороннего соглашения для организаций рыбного хозяйства между отраслевым объединением работодателей, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства и Росрыболовством. Еще одним вопросом в этой сфере станет разбор судебной практики по спорам и проблемным вопросам перезаключения коллективных договоров между предприятиями и работниками, сказал Сергей Тимошенко.

«Также мы хотим провести анализ кампании Росрыболовства по перезаключению договоров на доли квот и обсудить изменения в закон о рыболовстве в части устранения противоречий с последними изменениями закона о госгранице», - отметил глава СРПК.

Кроме того, по словам Сергея Тимошенко, делегация Союза примет участие в разборе проекта федерального закона о крабовых аукционах и дискуссии о системе управлениями рыбохозяйственными научно-исследовательскими работами. С докладом на конференции поручили выступить заместителю председателя СРПК Евгению Кабанову, а всего на конференцию поедет не менее 20 делегатов во главе с Сергеем Тимошенко.

Напомним, ранее со своей повесткой на конференции определился Союз рыбопромышленников Севера.

Fishnews
НазадМетки: камчаткаросрыболовство
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