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На заседании совета Росрыбхоза обсудили рост себестоимости товарной рыбы, расценки на ветеринарные услуги и пробелы в отраслевой нормативной базе

Ветеринарные поборы с рыбы не стали меньше

Рост себестоимости товарной рыбы, сложности с реализацией и продвижением отечественной продукции аквакультуры, расценки на ветеринарные услуги и пробелы в отраслевой нормативной базе обсудили на заседании совета Росрыбхоза.

28 марта в подмосковном Голицыне прошло ежегодное заседание совета Ассоциации «Росрыбхоз». Его участники заслушали отчет правления ассоциации о работе в 2018 г. и поделились информацией о ситуации на местах.

Несмотря на в целом успешный для отечественной аквакультуры год, во многих регионах рыбоводные хозяйства продолжают испытывать сложности с реализацией своей продукции. Определенные надежды в этом плане бизнес связывает с инициативой властей по созданию более благоприятных условий для развития мелких форматов торговли - палаток, ларьков, автолавок и других каналов сбыта, альтернативных сетям.

«Дать возможность работать не только в сетях и с сетями, которые порой действуют не совсем объективно во взаимоотношениях с нами, не говоря уже о ценообразовании. Та рыба, которую они берут у нас, у них выходит в два раза дороже», - охарактеризовал ситуацию генеральный директор ассоциации «Ростоврыбком» Ефим Мазяр.

Другой ключевой проблемой стал рост себестоимости продукции товарного рыбоводства, вызванный как изменением режима налогообложения, так и повышением разного рода обязательных платежей, в том числе за услуги ветеринарных служб.

В Ростовской области, по словам участников заседания, расценки ветеринаров выросли в разы. «Мы платим все налоги, а это государственное учреждение. Почему оно берет дополнительную плату за обслуживание? Это ведет в конечном счете к удорожанию рыбы, к недоступности рыбы, снижению ее конкурентоспособности», - возмутился Ефим Мазяр. Представители региона даже обратились к присутствовавшему на заседании члену комитета Госдумы по аграрным вопросам Олегу Лебедеву с просьбой направить депутатский запрос о ценообразовании на услуги ветеринарных служб.

Надежды на снижение этих расходов после внедрения системы «Меркурий» на практике пока не оправдались. По итогам прошлого года затраты на ветеринарные услуги выросли в 2,3 раза, рассказал директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов. Он подтвердил, что производители действительно перестали выписывать ветеринарные свидетельства на бумаге («плата за бланки»).

«Но взамен мы получили увеличение стоимости всех ветеринарных услуг, обязательное содержание ветеринарного врача или аттестованного специалиста, ибо только он имеет право на оформление документов в электронном виде, приобретение и постоянное обновление компьютерных программ для системы «Меркурий» и для интеграции с бухгалтерскими программами», - заявил руководитель подмосковного предприятия.

Получается, что, с одной стороны, рыбоводы стараются удержать цены на рыбу на максимально низком уровне, а с другой, их расходы постоянно растут. В этом году есть опасения, что серьезно подорожают комбикорма - из-за высоких цен на зерно, уже повысились расценки на перевозку рыбы в другие регионы.

В отрасли сохраняется и ряд нерешенных вопросов по нормативно-правовой базе. Президент ВАРПЭ Герман Зверев на заседании обратил внимание, что затормозился ход обсуждения законопроекта об использовании для целей аквакультуры прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. В декабре прошлого года правкомиссия по рыбохозяйственному комплексу приняла решение внести этот законопроект в правительство до 1 февраля.

«Законопроект не только не внесен в правительство, но, насколько я понимаю, возникли какие-то сомнения в отношении этого законопроекта, и он пока на уровне Минсельхоза, - уведомил Герман Зверев. - Мы планируем эту тему обсудить на всероссийской конференции, которую проводим 16 апреля, и на заседании коллегии Росрыболовства».

Руководитель ВАРПЭ также попросил Росрыбхоз обозначить позицию в связи с реализацией дорожной карты по закону о любительском рыболовстве - в той части, где он пересекается с деятельностью предприятий аквакультуры. Это важно, поскольку в этому году предстоит принять целый пакет подзаконных актов для реализации закона - постановлений правительства и приказов Минсельхоза.

Запуск новых проектов в сфере рыбоводства также зачастую сдерживают инфраструктурные ограничения и отсутствие инвесторов из других секторов экономики. Кроме того, сложной остается ситуация с рыболовством во внутренних водоемах. На проблемы с состоянием запасов промысловых объектов и с регулированием рыболовства жаловались как предприятия из южных регионов, в частности Ростовской и Астраханской областей, так и их коллеги с северо-запада страны - из Новгорода.

Fishnews

  • На заседании совета Росрыбхоза обсудили рост себестоимости товарной рыбы, расценки на ветеринарные услуги и пробелы в отраслевой нормативной базе
  • Генеральный директор ассоциации «Ростоврыбком» Ефим МАЗЯР
  • Директор Бисеровского рыбокомбината Андрей СЕМЕНОВ
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег ЛЕБЕДЕВ
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