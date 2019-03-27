27 марта 2019 года

Намечен круг тем для Всероссийской конференции рыбаков

Ключевые вызовы для отрасли планируется обсудить на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Список предлагаемых для рассмотрения тем широкий – от распределения долей квот до эффективности в отрасли научного обеспечения.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится в Москве 16 апреля. Для участия в масштабном отраслевом мероприятии нужно пройти онлайн-регистрацию до 1 апреля.

Организаторы конференции – ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на мероприятии предполагается обсудить ключевые для отрасли темы, а также перспективы ее развития. В 2018 г. была проведена масштабная кампания по заключению с предприятиями договоров о закреплении долей квот – на конференции планируется подвести итоги работы, определяющей перспективы для рыбного хозяйства на 15 лет. Кроме того, организаторы планируют озвучить финансовые результаты работы отрасли в прошедшем году.

Один из важнейших вопросов, которые планируется рассмотреть, – законопроект о крабовых аукционах. 19 марта правительство внесло этот документ в Госдуму, проект предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предполагается по итогам торгов.

В числе ключевых тем конференции – социально-трудовые отношения в отрасли. Планируется обсудить социальные и трудовые права работников рыбохозяйственного комплекса: принципы оплаты труда, организацию работы профсоюзов на предприятиях, подготовку, переподготовку и аттестацию кадров для рыбопромыслового флота. Этот блок включен в проект Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019 – 2021 гг.

Также на конференции предлагается обсудить изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе нынешнего года. Один из проблемных вопросов, с которым столкнулись предприятия, - допустимость перегрузки в «районах укрытия» при неблагоприятных гидрометеорологических условиях.

Актуальна в рыбной отрасли и тема «регуляторной гильотины». Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2021 г. отменить все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле. Им на смену должны прийти современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Предлагается обсудить систему управления рыбохозяйственными научно-исследовательскими институтами и повышение эффективности исследований в отрасли. Конференция пройдет на площадке «Цифрового делового пространства» (ул. Покровка, 47).

Fishnews