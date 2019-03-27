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Ключевые вызовы для отрасли планируется обсудить на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса

Намечен круг тем для Всероссийской конференции рыбаков

Ключевые вызовы для отрасли планируется обсудить на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Список предлагаемых для рассмотрения тем широкий – от распределения долей квот до эффективности в отрасли научного обеспечения.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится в Москве 16 апреля. Для участия в масштабном отраслевом мероприятии нужно пройти онлайн-регистрацию до 1 апреля.

Организаторы конференции – ВАРПЭ, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на мероприятии предполагается обсудить ключевые для отрасли темы, а также перспективы ее развития. В 2018 г. была проведена масштабная кампания по заключению с предприятиями договоров о закреплении долей квот – на конференции планируется подвести итоги работы, определяющей перспективы для рыбного хозяйства на 15 лет. Кроме того, организаторы планируют озвучить финансовые результаты работы отрасли в прошедшем году.

Один из важнейших вопросов, которые планируется рассмотреть, – законопроект о крабовых аукционах. 19 марта правительство внесло этот документ в Госдуму, проект предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предполагается по итогам торгов.

В числе ключевых тем конференции – социально-трудовые отношения в отрасли. Планируется обсудить социальные и трудовые права работников рыбохозяйственного комплекса: принципы оплаты труда, организацию работы профсоюзов на предприятиях, подготовку, переподготовку и аттестацию кадров для рыбопромыслового флота. Этот блок включен в проект Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019 – 2021 гг.

Также на конференции предлагается обсудить изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе нынешнего года. Один из проблемных вопросов, с которым столкнулись предприятия, - допустимость перегрузки в «районах укрытия» при неблагоприятных гидрометеорологических условиях.

Актуальна в рыбной отрасли и тема «регуляторной гильотины». Президент Владимир Путин поручил с 1 января 2021 г. отменить все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле. Им на смену должны прийти современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа.

Предлагается обсудить систему управления рыбохозяйственными научно-исследовательскими институтами и повышение эффективности исследований в отрасли. Конференция пройдет на площадке «Цифрового делового пространства» (ул. Покровка, 47).

Fishnews
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