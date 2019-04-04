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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Законопроект об аукционах меняет базовые принципы отраслевого законодательства, не содержит гарантий повышения инвестиционной активности и открывает широкие возможности для злоупотреблений, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

4 апреля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Поправки о новом виде квот добычи крабов станут ярким примером «законодательного гамбита» в истории современного российского законотворчества, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он напомнил, что гамбит – это одна из разновидностей начальной стадии шахматной партии, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра и просто для обострения игры жертвует материал (обычно пешку, но иногда и легкую фигуру).

В статье для Fishnews глава ВАРПЭ привел ряд аргументов в пользу такого сравнения. Во-первых, законопроект готовился под грифом «секретно». Это сделало невозможным участие бизнес-объединений, отраслевого сообщества и региональных властей в обсуждении документа на стадии его подготовки.

Во-вторых, оценка регулирующего воздействия законопроекта происходила в ускоренном режиме: 15 дней – публичное обсуждение, 10 дней – подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия. Хотя поправки меняют один из базовых принципов одной из базовых отраслей, подчеркнул эксперт.

Он напомнил и о том, что заключение об оценке регулирующего воздействия, подготовленное на основании 1 492 отзывов, содержало ясный и четкий вывод: авторы законопроекта не изучили возможные альтернативные способы достижения заявляемых целей и не оценили возможные социально-экономические риски. «Но заключение об ОРВ не было учтено при обсуждении законопроекта в Правительстве Российской Федерации (действительно, ведь в гамбите можно пожертвовать пешкой)», - констатировал Герман Зверев.

Также президент ВАРПЭ обратил внимание на то, что Совет Госдумы решил при рассмотрении законопроекта отказаться от предусмотренной регламентом рассылки документа в региональные органы власти. Хотя все предыдущие поправки в закон о рыболовстве – 21 изменение за 15 лет – обсуждались с регионами, так как водные биологические ресурсы относятся к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.

Глава ассоциации подчеркнул, что законопроект вводит вид квоты, новый не только для России, но и для мирового рыболовства в целом. «Основополагающие принципы распределения такой квоты должны быть установлены непосредственно в законе нормами прямого действия. Однако ВСЕ ключевые принципы распределения новой квоты будут установлены шестью подзаконными актами, тексты которых неизвестны депутатам, - отметил Герман Зверев. - В законе отсутствует даже перечень тех самых инвестиционных объектов, ради создания которых – как было заявлено руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым – и принимается закон».

Глава отраслевого объединения указал и на то, что законопроект не устанавливает объем ресурсов, который будет выставлен на аукцион. Это решение будет принимать Правительство и, судя по продолжающейся дискуссии, некоторые участники рынка могут избегнуть «отполовинивания» ресурса, считает эксперт.

Также Герман Зверев обратил внимание, что законопроект предусматривает распределение громадного ресурса сроком на десять лет, но при этом не содержит никаких надежных гарантий создания в прибрежных регионах упомянутых в документе «инвестиционных объектов».

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