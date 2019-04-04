04 апреля 2019 года

Крабовые аукционы выходят на первое чтение

Законопроект о новом виде квот добычи крабов рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 4 апреля. В базе обеспечения законодательной деятельности опубликованы заключения комитетов ГД на нашумевшую инициативу.

Законопроект о крабовых аукционах включен в проект порядка работы Госдумы на 4 апреля. Рассмотрение резонансной инициативы идет 12-м вопросом. Планируется, что с докладом выступит заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что правительство внесло проект закона в ГД 19 марта . Бурные обсуждения документа прошли на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам , собственности и земельным отношениям.

В системе обеспечения законодательной деятельности опубликованы заключения на проект ФЗ ответственного комитета ГД – по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также комитетов-соисполнителей – по аграрным вопросам и по бюджету и налогам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет по природным ресурсам рекомендовал принять инициативу в первом чтении. Особых замечаний при этом не высказано, хотя и отмечено, что в законопроект нет положений об оперативных мерах, принимаемых к нарушителю условий договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи краба в инвестиционных целях. Такие пользователи, напомним, по замыслу авторов изменений, должны принять на себя обязательства по строительству неких объектов инвестиций.

Когда крабовый законопроект еще только готовился, резонанс вызвала информация о включили поступлений от аукционов в прогноз доходов федерального бюджета . Об этом напомнил в своем заключении Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Первые доходы от продажи крабовых квот запланированы уже на 2019 г., а основная часть аукционов проводится во втором – третьем квартале, поэтому нужно, чтобы предусмотренные законопроектом правительственные постановления были приняты не позднее апреля-мая, указали депутаты. В ином случае возникнут серьезные риски неисполнения доходов федерального бюджета, говорится в заключении. В связи с этим комитет предложил Госдуме принять проект.

Целый ряд замечаний к законопроекту высказал Комитет по аграрным вопросам. Депутаты отметили, что в материалах к проекту не приводится информация о результатах оценки его регулирующего воздействия (напомним, что заключение Минэкономразвития по итогам ОРВ было отрицательным ). Нет оценки влияния изменений на общие результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, добывающих краба. Не оценено мультипликативное влияние на изменение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Также комитет указал на замечания правового и юридико-технического характера по содержанию законопроекта. Один из таких вопросов – в проекте ФЗ не раскрыты характер или виды объектов инвестиций. Это противоречит требованиям законодательной техники о ясности и недвусмысленности правовой нормы, говорится в заключении.

Отмечено, что законопроект допускает вылов крабов без создания объектов инвестиций. Это отступление от общего принципа, который уже есть по предусмотренным в действующем законодательстве инвестиционным квотам. Такое исключение нуждается в дополнительной оценке и обсуждении, обратили внимание депутаты. Аналогичное замечание – по срокам предоставления права на добычу.

Комитет указал и на то, что в списке правовых актов, которые потребуется принимать, менять или отменять в связи с новым законом, нет изменений распоряжения правительства , которое определило включение крабов в список видов ВБР по «классическим» инвестиционным квотам.

Целесообразно рассмотреть вопрос о дополнении проекта статьей, предусматривающей отложенный срок вступления закона в силу с учетом времени, необходимого для подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства, говорится в заключении.

Внесенный правительство законопроект нуждается в дополнительном обсуждении, тщательной проработке и устранении замечаний при подготовке ко второму чтению, сделал вывод комитет.

Важнейший момент, который беспокоит отраслевое сообщество, - не будет ли система аукционов затем распространена на другие виды водных биоресурсов. Эти опасения усилило высказывание вице-премьера – руководителя аппарата правительства: Константин Чуйченко подтвердил, что в отрасли происходит переход от исторического принципа распределения квот к аукционному .

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты» .

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