04 апреля 2019 года

Вопросы от читателей: Как быть с перегрузами продукции?

В этом году начали действовать законодательные изменения по пересечению госграницы на море. Ограничения по перегрузам в «районах укрытия» не отвечают здравому смыслу, отмечают на предприятиях.

Вопросы о новых нормах закона о госгранице поступают в редакцию Fishnews. Изменения, напомним, вступили в силу с 27 января 2019 г. Для судов с «закрытой» границей предусмотрели возможность использовать для перегрузки в непогоду «районы укрытия» в 12-мильной зоне, причем с переходом от разрешительного порядка к уведомительному. Однако оставили такое право только для уловов водных биоресурсов. Согласно изменениям закона о рыболовстве, вступившим в силу с 1 января 2019 г., это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания».

Отраслевые объединения еще на той стадии, когда будущий закон проходил Госдуму, говорили об угрозах, которые несет формулировка о перегрузах. Однако документ все же был принят.

Вопросы начались совсем скоро. «Поскольку в ходе минтаевой путины зимне-осеннего сезона гидрометеоусловия Охотского моря являются неблагоприятными очень часто, возникает проблема: что делать рыбакам в непогоду, если надо перегрузить продукцию, а им не разрешают», - пишут коллеги из газеты «Рыбак Камчатки».

На предприятиях удивлены, почему авторы закона использовали именно формулировку с уловами ВБР. В документе правительства предусмотрены именно уловы, а как быть с рыбопродукцией? – задается вопросом один из читателей Fishnews в ответ на выход распоряжения о «районах укрытия».

«О чем идет речь: о перегрузе мороженой, или охлажденной, или в живом виде биологических ресурсов? Рыбацкое сообщество больше интересовала возможность осуществлять перегрузы мороженой рыбопродукции в терводах при неблагоприятных условиях для судов с «закрытой» границей. Раньше, в ПП № 107 (постановление правительства от 9 февраля 2012 г. № 107 – прим. ред.), это было, а сейчас нет. Жаль, не прислушиваются к нам. Поэтому и выпускаются такие юридически сырые документы, которые можно трактовать как кому вздумается», - отреагировал на изменения законодательства еще один читатель сайта. Кто объяснит термин «перегрузка уловов водных биоресурсов» в новом постановлении от 28 марта 2019 г. № 341, задается вопросом он.

Когда в июле новый закон рассматривался в Совете Федерации, сенаторы решили осуществлять мониторинг реализации документа и при необходимости подготовить поправки. В феврале Росрыболовство сообщало, что рассматривает совместно с Пограничной службой пути решения проблемы с перегрузами.

Fishnews направил в центр общественных связей ФСБ России запрос по поводу интервью с представителем погрануправления по восточному арктическому району. Редакция попросила сообщить, какова позиция ПУ по вопросу перегрузки в «районах укрытия».

Fishnews