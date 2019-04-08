08 апреля 2019 года

В правительстве взяли на контроль ситуацию с инвестквотами

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ведомствам представить доклад о ходе приемки береговых заводов ООО «Витязь-Авто» и ООО «Укинский Лиман» и распределении им инвестиционных квот.

Камчатские компании – «Витязь-Авто» и «Укинский Лиман» – участвовали в программе инвестиционных квот и первыми заявили о готовности своих береговых заводов, однако ресурсного обеспечения пока так и не получили. Ситуация с предприятиями рассматривалась на заседании правительственной подкомиссии, которое провел 19 марта во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По итогам встречи он дал ряд поручений. Одно из них – представить в Правительство РФ доклад о ходе приемки береговых заводов «Витязь-Авто» и «Укинского Лимана» и распределении им объемов инвестиционных квот. Такая задача поставлена Минсельхозу, Минпромторгу, Минвостокразвития и Росрыболовству. Срок реализации поручения – до 20 апреля.

Вице-премьер – полпред поставил и другие задачи по инвестквотам. Дальнейшая работа над правовой базой по этому виду квот должна быть направлена на то, чтобы механизм стал более понятным и для бизнеса, и для государственных органов, считает гендиректор компании «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас.

Компания вошла в программу инвестиционных квот с заводом большой мощности в селе Устьевое на западном побережье Камчатки. В мае 2018 г. Росрыболовство заключило с «Витязь-Авто» договор о закреплении и предоставлении доли квоты – это объемы добычи минтая и сельди. В ноябре межведомственная комиссия провела выездную проверку берегового завода. Компания рассчитывала уже в этом году приступить к освоению инвестквот (по правилам, реализовать право на добычу можно только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию). Однако, когда вышел приказ о распределении квот на 2019 г. по пользователям, компания поняла, что объемов так и не получила.

В «Витязь-Авто» уверены, что все обязательства по реализации проекта выполнены. Создан мощный береговой комплекс, который позволяет выпускать продукцию глубокой переработки – филе, фарш, стейки. Объем инвестиций – свыше 600 млн рублей. Возможности предприятия даже больше, чем это предусмотрено требованиями к объектам инвестиций по постановлению Правительства РФ. Например, рыбомучная установка рассчитана на выпуск 30 тонн продукции в сутки. «Мы проделали огромный объем работы. Для обеспечения работы предприятия построили причальную линию в Устьевом, сделали насосную станцию для подачи сырца до завода. Приняли на работу и обучили специалистов для эксплуатации филейных машин», – рассказал Fishnews Алекс Раманаускас. Предприятие успешно отработало лососевую путину 2018 г. Есть планы по дальнейшему расширению, но для этого необходимо получить ресурсную базу, которую предусматривает договор в рамках программы инвестиционных квот. «В целом рассчитываем, конечно, на поддержку государства, – подчеркнул руководитель компании. – У нас не «бумажный» завод, это реальный комплекс, который оснащен по последнему слову техники, с огромным запасом мощности, с возможной перспективой развития».

Fishnews