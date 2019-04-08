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4 апреля председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ выступил содокладчиком по законопроекту о крабовых аукционах. Фото с сайта Госдумы

Профильный комитет Госдумы рассмотрел поправки по крабовым аукционам

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел основные поправки к законопроекту о крабовых аукционах. Предполагается закрепить обязательство по регистрации участников торгов в регионах, прилегающих к бассейну осуществления вылова.

В первом чтении законопроект, предусматривающий введение нового вида квот добычи крабов, Госдума поддержала 4 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. Уже во вторник документ планируется рассмотреть во втором чтении. Перед парламентскими слушаниями, посвященным историческому принципу и аукционам, председатель профильного комитета ГД Николай Николаев рассказал журналистам, какие поправки комитет поддержал ко второму чтению.

Во-первых, прямо в законопроекте планируется предусмотреть, что аукционы должны проводиться исключительно в электронной форме. «Мы очень четко прописали порядок проведения этих аукционов, чтобы он был абсолютно прозрачным и объективным», - сказал депутат.

Во-вторых, предполагается установить ограничение по срокам реализации инвестиционного проекта для победителей торгов: в течение пять лет такой пользователь должен выполнить обязательства по строительству инвестиционного объекта. При этом Росрыболовство, по словам Николая Николаева, получит право приостановить возможность добычи краба, если компания будет нарушать сроки реализации своих обязательств, пока в ситуации не разберется суд.

В-третьих, на аукционы планируется допускать только те компании, которые зарегистрированы в регионах, примыкающих к бассейну, где будет осуществляться вылов.

«Таким образом мы сохраняем интересы регионов, мы делаем полностью прозрачной процедуру проведения аукционов», - заявил председатель комитета.

Законопроект депутат назвал «исключительно важным для наполнения бюджета». Нужно успеть, чтобы аукционы прошли уже в этом году и обеспечили запланированные поступления, сказал он.

Отметим, что на пленарном заседании 4 апреля Николай Николаев выступил содокладчиком по законопроекту и активно поддержал документ.

Fishnews

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НазадМетки: крабросрыболовство
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