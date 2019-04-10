10 апреля 2019 года

Каким стал законопроект о крабовых квотах

Законопроект о крабовых аукционах практически обрел окончательный вид – после второго чтения могут вноситься только редакционные правки. К чему пришли законодатели – в материале Fishnews.

Проект федерального закона, меняющий принципы доступа к промыслу крабов, Госдума приняла во втором, основном, чтении 9 апреля. В системе обеспечения законодательной деятельности опубликован текст документа к третьему чтению.

Изменения, напомним, предполагается внести в федеральный закон о рыболовстве. Предусматривается введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Причем такой механизм распространяется и на прибрежное, и на промышленное рыболовство.

Кто получит новые квоты? Добычу по квотам вылова крабов в инвестиционных целях смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заключены договоры по результатам аукционов. Проводить их планируется в электронной форме.

После второго чтения в законопроекте появилось уточнение, что пользователи должны быть зарегистрированы в прибрежном регионе, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России. Распределять квоты будет федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.

Что должно определить правительство? В законопроекте так и не появилось определение инвестиционных объектов. Их перечень должно установить правительство. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее не раз подчеркивал, что это будут суда для крабового промысла.

Правительство также должно установить перечень видов крабов в определенных районах вылова, по которым будет выделяться новый вид квот. Ко второму чтению изменения уже был предложен проект такого списка.

Также за правительством предлагается закрепить установление требований к инвестиционным проектам, конкретных сроков их реализации, примерной стоимости, а также требований к объектам, в том числе технических характеристик.

Кабмин также должен установить порядок распределения квоты между лицами, с которыми заключены договоры; примерную форму договора, порядок его подготовки и заключения, порядок проверки соответствия инвестиционных проектов и объектов требованиям договора.

Кроме того, появилось уточнение, что правительство установит размер и количество лотов для торгов.

Какие объемы отправятся на торги? Применительно к новому виду квот предлагается распределять общий допустимый улов в размере 50% ОДУ, распределяемых к квоте добычи в морских водах. Предложение об изменении этого процента поддержки у думского большинства не нашло.

На какой срок будет предоставляться право на добычу? Этот срок – 15 лет, хотя законопроект, который правительство вносило в Думу, предусматривал 10 лет.

При проведении аукциона до 1 ноября право на вылов будет предоставляться с 1 января следующего года. Если торги проводились после 1 ноября – с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Предусмотрен механизм приостановления действия разрешения на вылов, если власти при проверке найдут основания для досрочного расторжения договора. Действие промыслового билета будет приостанавливаться до вступления в силу судебного решения.

Согласно законопроекту, получатели доли квоты должны реализовать проект по строительству объектов на территории России в срок не более пяти лет со дня заключения договоров.

Исключается возможность внесения крабов в перечень видов водных биоресурсов, по которым выделяются «классические» инвестиционные квоты, предусмотренные в законе в 2016 г. Ранее предполагалось, что механизм таких инвестквот в отношении краба заработает с 2018 г., однако акт правительства, позволяющий использовать механизм, так и не вышел.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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