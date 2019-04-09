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Госдума приняла во втором чтении проект о крабовых аукционах

Крабовый законопроект близится к принятию

Госдума приняла в основном чтении проект федерального закона о крабовых аукционах. В третьем чтении документ может быть рассмотрен уже 10 апреля.

На пленарном заседании 9 апреля депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект о новом виде квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Документ поддержали с поправками, которые одобрил перед этим Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава комитета Николай Николаев («Единая Россия»), выступавший с докладом по законопроекту, заявил, что считает новую редакцию более качественной. Как и при рассмотрении документа в первом чтении, депутат сослался на прогнозируемые поступления от торгов и цели, на которые эту прибавку можно будет направить. Самое же главное, по мнению депутата, что будет разорван «такой порочный круг, когда природными биоресурсами страны можно пользоваться практически бесплатно». За пользование крабом компании до последнего времени платили меньше 1%, вновь заявил Николай Николаев. Исторический принцип распределения квот, по словам депутата, «защищал именно такую несправедливую ситуацию». Новые игроки, заверил парламентарий, будут сразу платить за использование природных богатств адекватную цену и построят флот, «который будет работать на благо страны».

Докладчик сообщил, что ко второму чтению поступила 71 поправка, 10 из них комитет рекомендовал к принятию, 61 – к отклонению. Николай Николаев перечислил поддержанные изменения (он указан в качестве автора всех этих доработок).

К торгам в электронной форме можно относиться как угодно, но на сегодня никто еще не придумал «более честного и открытого способа» их проведения, заявил депутат.

Такой оптимизм разделяют не все. Во время «разминки» по крабовому законопроекту высказались депутаты Андрей Андрейченко (ЛДПР) и Олег Нилов («Справедливая Россия»). Андрей Андрейченко заявил, что законопроект уже был плох, когда вносился в Думу, а с поправками стал еще хуже.

Планируется, что торги по квотам будут проходить в электронной форме, но в отрасли к ней очень много вопросов, сказал депутат. Он привел в пример аукционы по долям рыбных квот и по участкам для аквакультуры. «К электронным аукционам в этой отрасли на самом деле никакого доверия нет», – сказал парламентарий.

Фракции ЛДПР и КПРФ попросили отдельно проголосовать по их поправкам, которые комитет ранее рекомендовал к отклонению.

Обе партии выступили за то, чтобы доступ к освоению аукционных квот пользователи получали только после того, как введут объект инвестиций в эксплуатацию. Предполагается, что это будут суда, хотя в законопроекте решение вопроса отдано на усмотрение правительства.

Как отметил Андрей Андрейченко, отступление от принципа «сначала строим – потом ловим» может привести к появлению «квотных рантье». По мнению депутата, создаются предпосылки для использования ресурса без реализации инвестиционного проекта.

Сначала должны быть построены суда, должна появиться основа для создания рабочих мест, а потом уже должен обеспечиваться доступ к ресурсу, отметил представитель КПРФ Владимир Блоцкий.

Он остановился и на других предложениях фракции, которые в комитете не поддержали, – о моратории на расширение списка видов водных биоресурсов, в отношении которых могут вводиться такие же квоты, как по крабу (правда, КПРФ неявно назвала их квотами «на инвестиционные цели»).

Если поправки не будут приняты, КПРФ проголосует против законопроекта во втором чтении, предупредил депутат.

И тут же добавил, что партия сохраняет «позитив и оптимизм» и подготовила проект постановления Госдумы, который позволит снизить негативные последствия от внесения изменений в законодательство.

«Поэтому сегодня мы голосуем против, но ждем рассмотрения в третьем чтении и рассмотрение проекта постановления, подготовленного нашей фракцией», – заявил Владимир Блоцкий.

И КПРФ, и ЛДПР предложили отложить вступление закона в силу. Правительство готовит инициативу, которая предусматривает переходный период на случай резких изменений для бизнеса. Отсрочку надо предусмотреть и по «крабовой инициативе», заявил Андрей Андрейченко. Действующим добросовестным компаниям, которые участвуют в инвестиционных проектах, несут социальную нагрузку, обслуживают кредиты, нужно подготовиться к торгам, отметил депутат. Также фракция предложила снизить процент допустимого улова, выставляемого на аукцион, – с 50% до 20%.

Комментируя выступления представителей КПРФ и ЛДПР, Николай Николаев продолжил настаивать, что электронные аукционы будут открыты для всех, а от монополизации защитит антимонопольное законодательство. Переходный период, как заявил глава комитета, только продлит ту ситуацию, которая есть в рыбном хозяйстве сейчас (а ее депутат, напомним, раскритиковал).

По поводу принципа «сначала построй – потом лови» Николай Николаев, напротив, заявил, что надо предоставить возможность работать тем, кто вложится в аукционы, – «нужно все-таки предусмотреть какую-то поддержку и предпринимательского сообщества».

В третьем чтении документ планируется рассмотреть 10 апреля, тогда как в Госдуму он поступил только 19 марта.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуракрабправительство
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