12 апреля 2019 года

Архангельская область поможет проложить «рыбный» Севморпуть

Объемы доставки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути планируют увеличить до 100 тыс. тонн. Для этого Росрыболовство рассчитывает задействовать в том числе компании Архангельской области.

Перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути с Дальнего Востока в Архангельск обсудили губернатор Игорь Орлов и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Встреча прошла в преддверии международной научной конференции по вопросам ННН-промысла в Арктике. Это мероприятие, напомним, состоится в Архангельске 12-13 апреля.

Область расширяет возможности перевалки грузов по Севморпути, в том числе рыбной продукции. У региона есть положительный опыт доставки дальневосточных лососей этим маршрутом. При этом переход занимает всего 14 суток – вдвое быстрее по сравнению с перевозкой железнодорожным транспортом, что позволяет сохранить качество продукции.

В марте 2019 г. в Архангельск впервые зашел под погрузку атомный лихтеровоз «Севморпуть», который рассматривается для транспортировки рыбы с Дальнего Востока. Пока объемы перевозки рыбной продукции невелики – 3,5 тыс. тонн за рейс, но есть все возможности для увеличения показателей, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Илья Шестаков сообщил, что прорабатываются возможности отправки экспедиций для транспортировки дальневосточной рыбы по Севморпути.

«Перспективы очень большие. Мы видим возможности повысить такие отгрузки до 100 тыс. тонн перевозки, и проект по вовлечению архангельских компаний, в том числе – Архангельского тралового флота, безусловно, имеет большую перспективу. Это позволит не только обеспечить доставку продукции, но и загрузить те рыбоперерабатывающие мощности, которые сейчас строятся в рамках закона об инвестиционных квотах, – подчеркнул глава Росрыболовства. – Проект сейчас прорабатывается, необходимо создать дополнительную инфраструктуру, в том числе – на Камчатке, и в течение трех-четырех лет такую перспективу мы с Росатомом видим».

Игорь Орлов обратил внимание, что в регионе есть все возможности не только для хранения и перевалки продукции, но и увеличения объемов переработки рыбоперерабатывающими предприятиями.

«Здесь создается мощнейший потенциал. Мы являемся одними из лидеров по строительству новых рыбопромысловых судов, обновляется береговая инфраструктура порта. Мы будем строить два рыбоперерабатывающих предприятия с объемом переработки около 50 тыс. тонн, – проинформировал губернатор. – Сегодня был назван предполагаемый объем перевозки грузов – 100 тыс. тонн, мы к этому готовимся».

Fishnews