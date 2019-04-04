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Конференция научных экспертов стран, подписавших соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана, пройдет в Архангельске 12-13 апреля

«Арктической» конференции готовят обширную программу

Утверждена архитектура международной научной конференции по вопросам ННН-промысла в Арктике. Мероприятие, которое пройдет в Архангельске 12-13 апреля, будет включать пленарное заседание и три круглых стола.

Конференция впервые соберет экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. Мероприятие состоится на базе Северного (Арктического) федерального университета.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, 12 апреля в САФУ пройдет пленарное заседание конференции. В нем примут участие губернатор Игорь Орлов, заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, международные эксперты.

Кроме того, запланированы три круглых стола. На них рассмотрят вопросы формирования совместного плана исследований в центральной части Северного Ледовитого океана, подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса региона, сохранения и изучения атлантического лосося в арктических водах.

По информации областного правительства, участие в конференции уже подтвердили более 100 человек, в том числе свыше 30 ученых Китая, Дании, США, Японии, Канады, Норвегии. Российскую сторону представляют специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Владивостока, Перми, Мончегорска, Салехарда и Калининграда.

Представители федеральных и региональных органов власти, рыбной отрасли, ученые обсудят вопросы регулирования промысла в арктических морях, предложения по программе мониторинга центральной части Северного Ледовитого океана. Другими темами конференции станут обмен научной информацией, дополнительные положения и процедуры, регулирующие деятельность совместных научных мероприятий, а также меры управления исследовательским рыболовством.

Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана 3 октября 2018 г. заключили Россия, США, Канада, Дания (за Фарерские острова и Гренландию), Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Республика Корея и Европейский союз. Цель соглашения – создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в Арктике.

На сайте международной конференции ведется голосование за эмблему соглашения. Вариант, набравший наибольшее количество голосов, будет презентован участникам форума.

Fishnews

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