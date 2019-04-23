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Минсельхозу добавили полномочий

Правительство закрепило за Министерством сельского хозяйства РФ функции, которые позволят без торгов получить рыбоводный участок лососевым рыбоводным заводам Дальнего Востока и хозяйствам аквакультуры Крыма.

Изменения, призванные решить давнюю проблему лососеводства, были внесены в закон об аквакультуре в прошлом году. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимались за счет собственных средств искусственным воспроизводством анадромных видов рыб (к таковым относятся и тихоокеанские лососи), смогут без торгов (т.е. без конкурсов, аукционов) заключить договор пользования рыбоводным участком для пастбищной аквакультуры. Таким образом, лососевые рыбоводные заводы получили возможность перейти с режима искусственного воспроизводства водных биоресурсов в режим товарной аквакультуры.

В феврале вступил в силу федеральный закон, призванный урегулировать вопросы рыбоводных хозяйств Республики Крым и Севастополя. Изменения распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимались аквакультурой в этих регионах еще при Украине. Предусматривается, что они могут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить договор пользования рыбоводным участком на срок до конца действия документов, на основании которых осуществлялась работа до включения новых регионов в состав России (т.е. до 1 апреля 2014 г.). Минсельхоз уже предложил, каким может быть порядок заключения договора на РВУ.

О новых функциях

Правительство РФ постановлением от 18 апреля 2019 г. № 466 внесло изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства. Как сообщает корреспондент Fishnews, за ведомством закрепили полномочия по принятию порядка заключения договора пользования с крымскими рыбоводами и с предприятиями, которые занимались искусственным воспроизводством анадромных.

Также за министерством закрепляют полномочия, необходимые для реализации еще одного нового закона – «Об органической продукции…». Минсельхоз будет вести единый государственный реестр производителей органической продукции. Ведомство должно определить форму и порядок использования знака органической продукции, осуществлять информационное и методическое обеспечение в сфере производства органической продукции. Напомним, что новый закон распространяется и на аквакультуру, он вступит в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews

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