06 мая 2019 года

Заявления властей по квотам не успокаивают

На вылов краба вводится новый вид квот, которые будут распределяться по итогам торгов. Однако в отрасли считают, что аукционный принцип распространится в дальнейшем на другие виды водных биоресурсов. Об этом говорится и в решении Всероссийской конференции рыбаков.

1 мая президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов. Теперь появляется новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределяться такие лимиты будут по результатам аукционов.

Одно из основных беспокойств, которые связывают с изменениями законодательства, - это то, что крабы – только начало. На Fishnews продолжается опрос, как будет развиваться ситуация с введением крабовых аукционов. «Рано или поздно аукционный принцип распространится на вылов рыбы» - этот вариант ответа остается самым популярным (46,3% голосов). На втором месте – ответ, описывающий негативные последствия от аукционов: 26,8% участников голосования считают, что крабовые торги приведут к падению инвестиций, сокращению рабочих мест, разгулу браконьерства и «квотных рантье». Дальше с небольшим отрывом идет: «Действующие компании подстроятся под новые условия и продолжат работу» (22%). А вот тех, кто высказался за позитивные результаты, по-прежнему немного: ответ «Обновится флот, повысятся поступления в бюджет, верфи получат развитие» выбрало 4,9% участников опроса.

Постановление Госдумы и письмо Минсельхоза в ФАС не развеяли опасения по поводу судьбы исторического принципа распределения квот на другие виды водных биоресурсов – это показала Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса, состоявшаяся в апреле в Москве.

В итоговом решении делегаты и участники конференции выразили решительное несогласие с концепцией закона о крабовых аукционах, «который изымает половину производственного ресурса, закрепленного за предприятиями в 2018 году». Отмечено, что судьба базового исторического принципа закрепления прав на добычу не предрешена. При этом отмена законодательных основ работы отрасли «неизбежно приведет к ухудшению социально-экономического положения в прибрежных субъектах Российской Федерации и негативно отразится на обеспечении уровня продовольственной безопасности государства», указали делегаты и участники конференции.

Fishnews