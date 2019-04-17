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Судьба исторического принципа под вопросом, считают участники конференции

Исторический принцип без гарантий

Несмотря на заявления Минсельхоза не в пользу аукционов судьба исторического принципа в рыбной отрасли еще не решена. Попытки изменить порядок доступа к ресурсу будут продолжаться, уверены участники Всероссийской конференции.

Выгодный партнер для государства

Сохранение исторического принципа, особенно когда из него уже вынули первый «кирпичик» в виде крабовых квот, оказалось в центре дискуссии, развернувшейся на площадке Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Обсуждение еще раз показало, насколько точка зрения регулятора и законодателей может отличаться от позиции рыбопромышленных предприятий и регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сейчас обсуждается демонтаж всей опорной конструкции российского рыболовства, – не стал приукрашивать ситуацию президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. – Накануне конференции Минсельхоз России высказал позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа. Это важно, но этого явно недостаточно. Куда направлен доклад Минсельхоза? Доклад направлен в ФАС. Кто является принципиальным противником исторического принципа? ФАС. Что сделает ФАС с этим докладом? Скажем мягко, не согласится. Поэтому судьба базового принципа рыбной отрасли не предрешена».

С таким подходом категорически не согласился председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он подчеркнул, что исторический принцип, который закрепляет существующие отношения, исключительно выгоден и нужен для государства, но только если эти отношения справедливые.

«Если добросовестный предприниматель, если добросовестный партнер, то с ним нужно вести дальше диалог, нужно, чтобы и дальше эти отношения развивались. В этом плане позиция ФАС заключается как раз не в том, чтобы просто категорически отказаться от исторического принципа. Нет, ФАС, равно как и правительство в целом, и мы на площадке комитета говорим о том, что нам нужно культивировать именно добросовестные и взаимовыгодные отношения», – заявил депутат.

По его мнению, напряжение вокруг законопроекта о крабовых аукционах связано не столько с судьбой крабовых квот, сколько с обеспокоенностью бизнеса, что за крабом на аукционы последуют и другие виды водных биоресурсов. «Мы слышим эти опасения», – заверил Николай Николаев. Он уточнил, что в постановлении Госдумы, принятом, когда законопроект проходил третье чтение, поставлена задача правительству принять до конца года нормативный акт, который бы подтвердил и закрепил «незыблемость исторического принципа по тем договорам, которые уже заключены» на 15 лет.

«Я очень надеюсь, что дальше вся отрасль покажет эффективность и взаимную выгоду вместе с государством. Тогда это продлится и дальше», – заявил председатель думского комитета.

Бизнес хочет определенности

В постановлении Думы действительно черным по белому закреплена рекомендация правительству принять документ, ставящий точку в вопросе о перераспределении квот на добычу водных биоресурсов помимо краба, подтвердил член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. Тем не менее вопрос пока остается открытым, поддержал он позицию рыбаков.

«Отрадно, что сегодня есть позиция Минсельхоза, выраженная уже не просто в разговорах, – прокомментировал депутат. – Эта позиция выражена публично, на сайте Минсельхоза». Однако определенное спокойствие в этом вопросе, по его словам, может наступить, только когда это решение будет закреплено конкретным законом или постановлением правительства.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание, что пункт 2 раздела 16 «Рыбохозяйственный комплекс» дорожной карты по развитию конкуренции практически выполнен. Похоже, что теперь на очереди следующий пункт – об аукционах каждые три-пять лет уже для всех видов водных биоресурсов. И в перспективе эта угроза останется, предупредил руководитель ассоциации, как бы ни заверяли правительство и депутаты рыбаков, что дальнейшего пересмотра правил распределения ресурсов не будет.

В связи с этим президент АРПП предложил участникам конференции обратиться в правительство с рекомендацией исключить этот пункт из дорожной карты. «Внесите изменения в распоряжение, отмените тогда этот момент, чтобы не было сомнений у нормальных рыбаков дальше жить и работать», – согласился с ним председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев.

В законе не сказано, что электронные торги распространяются только на краба, –заявила член СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. «Сейчас мы выставляем на аукционы 50% квот. Не будет ли через три года 100%? – указала сенатор, добавив, что эти слухи так никто и не опроверг. - Не является ли это подготовкой к тому, что рано или поздно вся рыба окажется на аукционах?».

Законопроект по крабовым квотам не случайно готовился в тайне, обратил внимание исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. «Технология, насколько я знаю, была признана очень успешной, и не исключено, что сейчас готовится что-то еще», – предположил он. – Сейчас из замочной скважины доносятся сведения о том, что крабы - это не последний ресурс, а аукционы будут распространены, если не на все, то в общем-то на все основные виды водных биоресурсов, причем довольно быстро – в течение ближайших двух-трех лет».

«Вы все забыли аукционы, которые были более десяти лет тому назад. Практически отрасль громилась. Нам давали деньги зарубежные компании и государства. За что? За будущее сырье! - с трудом сдерживал эмоции председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Круглов. - Мы хотим это повторить? Получается, что да».

Директор «СЗРК-Мурманск» Владимир Журавлев с горечью заметил, что конференция – это своеобразный реквием по крабу. «Очень бы хотелось верить и надеяться, что далее мы не придем к таким же конференциям по рыбе. Поэтому я призываю всех делегатов не расслабляться. На самом деле та секретность, о которой говорили, и неопределенность позиции регулятора и правительства не позволяют строить дальнейшие планы, в том числе и по инвестированию в отрасль», - предостерег он.

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев отметил важность консолидация и сплоченности рыбацкого сообщества. «Судьба исторического принципа не предрешена, она решается сейчас, решается где-то в закрытых кабинетах, решается где-то в открытой дискуссии. Мы должны в этой ситуации показать, что отрасль - это единая мощная сила, и надеюсь, хотя бы отчасти нам удалось это сегодня сделать», – заявил он.

Fishnews

  • Судьба исторического принципа под вопросом, считают участники конференции
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ
  • Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ
  • Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей ВЕЛЛЕР
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей АНУФРИЕВ
  • Член СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА
  • Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ
  • Председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир КРУГЛОВ
  • Директор «СЗРК-Мурманск» Владимир ЖУРАВЛЕВ
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