17 мая 2019 года

Русского минтая показали Европе

«Русская рыбопромышленная компания» представила на выставке Seafood Expo Global в Брюсселе продукцию из дикой белой рыбы, в том числе глубокой переработки - филе и фарш минтая морской заморозки.

С 7 по 9 мая «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) в составе объединенного национального стенда России приняла участие в крупнейшей в мире выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2019. По информации организатора российской экспозиции Expo Solutions Group, РРПК как один из лидеров российской рыбной индустрии является традиционным участником ключевых выставочных мероприятий.

В Брюсселе компания представила рыбную продукцию глубокой переработки – филе и фарш минтая, замороженные непосредственно на борту судов в море. Как рассказали Fishnews в ESG, интерес у покупателей также вызвали планы РРПК по выпуску сурими. Этот продукт будет производится на новых супертраулерах, которые сейчас строятся на российских верфях.

В дни выставки представители «Русской рыбопромышленной компании» провели десятки деловых встреч и переговоров. Обсуждались возможности выхода на новые рынки и перспективы долгосрочного стратегического партнерства с ключевыми потребителями.

Стенд РРПК посетили глава российской делегации замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, посол России в Бельгии Александр Токовинин и постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Они познакомились с продукцией компании и инвестиционными проектами по строительству новых судов и береговых заводов.

В ближайших планах также участие в III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге.

Fishnews