Новости
Продукцию «Русской рыбопромышленной компании» демонстрируют заместителю руководителя Росрыболовства Петру САВЧУКУ и постоянному представителю России при Евросоюзе Владимиру ЧИЖОВУ. Фото Expo Solutions Group

Русского минтая показали Европе

«Русская рыбопромышленная компания» представила на выставке Seafood Expo Global в Брюсселе продукцию из дикой белой рыбы, в том числе глубокой переработки - филе и фарш минтая морской заморозки.

С 7 по 9 мая «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) в составе объединенного национального стенда России приняла участие в крупнейшей в мире выставке морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2019. По информации организатора российской экспозиции Expo Solutions Group, РРПК как один из лидеров российской рыбной индустрии является традиционным участником ключевых выставочных мероприятий.

В Брюсселе компания представила рыбную продукцию глубокой переработки – филе и фарш минтая, замороженные непосредственно на борту судов в море. Как рассказали Fishnews в ESG, интерес у покупателей также вызвали планы РРПК по выпуску сурими. Этот продукт будет производится на новых супертраулерах, которые сейчас строятся на российских верфях.

В дни выставки представители «Русской рыбопромышленной компании» провели десятки деловых встреч и переговоров. Обсуждались возможности выхода на новые рынки и перспективы долгосрочного стратегического партнерства с ключевыми потребителями.

Стенд РРПК посетили глава российской делегации замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, посол России в Бельгии Александр Токовинин и постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Они познакомились с продукцией компании и инвестиционными проектами по строительству новых судов и береговых заводов.

В ближайших планах также участие в III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге.

Fishnews

  • Продукцию «Русской рыбопромышленной компании» демонстрируют заместителю руководителя Росрыболовства Петру САВЧУКУ и постоянному представителю России при Евросоюзе Владимиру ЧИЖОВУ. Фото Expo Solutions Group
  • В дни выставки представители «Русской рыбопромышленной компании» провели десятки деловых встреч и переговоров. Фото Expo Solutions Group
  • В дни выставки представители «Русской рыбопромышленной компании» провели десятки деловых встреч и переговоров. Фото Expo Solutions Group
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкаросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

    Леонид МИХАЙЛИК

    Мы несем ответственность за байкальского омуля

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Золотая рыбка Амура

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

    Все материалы

    Крупным планом

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.