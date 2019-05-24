24 мая 2019 года

В Санкт-Петербурге готовятся к закладке третьего траулера для «Норебо»

Северная верфь приступила к резке металла для строительства третьего траулера для группы «Норебо» в рамках программы инвестиционных квот. Закладка судна запланирована на конец июля.

В цехах Северной верфи началась резка металла для строительства третьего морозильного траулера-процессора проекта 170701. Его заказчиком выступает компания «Карельские морепродукты» (входит в группу «Норебо»). На заводе уже ведется строительство траулеров-процессоров «Капитан Соколов» и «Капитан Геллер» из той же серии. Закладка следующего судна состоится в конце июля.

«Начало резки металла – это фактически момент рождения нового траулера. Для «Норебо» это третье судно из шести для Северного бассейна», – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. Он добавил, что все работы выполняются по графику.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров длиной свыше 81 метра строится в рамках программы инвестиционных квот. Суда предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами. Многофункциональная рыбофабрика, которой будут оснащены эти траулеры, позволит полностью перерабатывать улов и выпускать разные виды продукции, в том числе филе, фарш, печень, рыбную муку.

В январе «Норебо» подписала с Северной верфью контракт еще на четыре судна с теми же характеристиками, таким образом увеличив серию до десяти единиц. Но использовать их предполагается уже на Дальнем Востоке.

«В июне пройдет аукцион по распределению инвестквот в Дальневосточном бассейне, по результатам которого мы планируем заключить с Росрыболовством инвестиционные договоры на строительство еще четырех судов по тому же проекту», – отметил представитель «Норебо».

Fishnews