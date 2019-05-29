29 мая 2019 года

Глава Росрыболовства прокомментировал тему «незаходных» судов

В Росрыболовстве считают правильным отказ в выдаче разрешений на вылов нерастаможенным судам. В то же время руководство ведомства обсудило возможности по повышению конкурентоспособности обслуживания флота в стране.

Промысловые суда были освобождены от уплаты таможенных пошлин на два года, напомнил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопросы журналистов в Мурманске. Часть судов, по словам главы федерального агентства, «таможенной амнистией» воспользовались. «Единственное, нас не поддержали и нам не удалось сделать также и «налоговую амнистию», поскольку там помимо таможенных пошлин уплачивается еще и НДС. И в этой связи, конечно, она («амнистия» – прим. ред.) не была такой полноценной», – заявил Илья Шестаков.

Ведомство проанализировало ситуацию и пришло к выводу о необходимости мер, которые побудят осуществлять таможенное оформление судов, рассчитывающих получить разрешение на вылов, сообщает корреспондент Fishnews. «Считаем, что это справедливо, потому что многие предприятия на самом деле это сделали, и по сути мы здесь имеем факт недобросовестной конкуренции», – сказал замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства.

В то же время в рамках поездки в Мурманскую область руководство федерального агентства обсудило с врио губернатора Андреем Чибисом и представителями контролирующих органов, порта, как сделать заходы судов более комфортными.

Вопрос о «незаходных» судах обсуждается уже несколько лет. В декабре на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства о внесении изменений в правила выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов. Предлагалось ввести новое основание для отказа в выдаче – неосуществление таможенного декларирования судна в РФ после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации за пределами таможенной территории ЕАЭС.

В феврале вопрос о флоте, не прошедшем таможенное оформление, рассматривала межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента. МРГ поручила Минсельхозу (Росрыболовству) совместно с ФТС до 12 июня завершить работу по законодательному урегулированию вопроса рыболовства с использованием таких судов в ИЭЗ РФ, на континентальном шельфе, в районах действия международных договоров.

Fishnews