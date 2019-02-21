21 февраля 2019 года

К июню ведомства продумают вопрос о рыболовстве «незаходных» судов

Межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента дала поручения по рыбопромысловому флоту, который не прошел таможенное оформление.

Напомним, что заседание межведомственной рабочей группы, созданной главой государства для подготовки предложений по развитию рыбной отрасли, состоялось в Москве 12 февраля. Встречу проводил помощник президента – начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков (назначен руководителем МРГ в октябре 2018 г.).

Обсуждался вопрос об осуществлении рыболовства в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ судами, не помещаемыми под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления при ввозе на территорию ЕАЭС.

Что предлагали Минсельхоз и Росрыболовство

Вопрос о «незаходных» судах обсуждается уже несколько лет. В декабре на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления правительства о внесении изменений в правила выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов. Предлагалось ввести новое основание для отказа в выдаче – неосуществление таможенного декларирования судна в РФ после приобретения, постройки, переоборудования, капитального ремонта и (или) модернизации за пределами таможенной территории ЕАЭС. В качестве разработчика поправок был указан Минсельхоз, в качестве соисполнителя – Росрыболовство. Представители бизнеса указывали на риски предложенных изменений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, МРГ поручила Минсельхозу (Росрыболовству) совместно с ФТС до 12 июня завершить работу по законодательному урегулированию вопроса рыболовства в ИЭЗ РФ, на континентальном шельфе, в районах действия международных договоров с использованием судов, которые не прошли таможенное оформление.

В протоколе МРГ отражен проблемный вопрос, на который указывали рыбопромышленники. Минфин, ФТС и Минсельхоз (Росрыболовство) должны проработать вопросы таможенного оформления без фактического захода в порты РФ при модернизации и ремонте судов за рубежом, а также ускоренного подтверждения иностранными государствами этих процедур. Срок выполнения этой задачи – до 12 апреля.

К этому же времени ведомствам необходимо проанализировать целесообразность внесения в законодательство изменений в части установления обязанности судовладельцев осуществлять таможенное оформление при госрегистрации судна, а также в случае его дальнейшей модернизации и ремонта за пределами таможенной территории РФ.

Кроме того, должен быть подготовлен перечень оборудования, в том числе запчастей, для ремонта и модернизации рыбопромыслового флота, аналоги которого не выпускают в России. По такому оборудованию ожидаются предложения, вводящие дифференцированный подход к налогообложению при таможенном оформлении.

Fishnews