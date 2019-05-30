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В прошлом году Всероссийский съезд рыбаков поддержал идею об участии представителей отраслевой общественности в работе по перезаключению договоров на доли квот

На Севере поддержали идею по обеспечению прозрачности крабовых аукционов

Наблюдение общественных организаций за ходом крабовых аукционов поспособствует прозрачности процесса, считает председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

С инициативой о привлечении общественных организаций для обеспечения прозрачности крабовых торгов выступил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В поддержку такой идеи высказался и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Аукционы – серьезное мероприятие, и мы помним, как сложно принималось решение об их введении. Поэтому если Росрыболовство и Минсельхоз посчитают возможным допустить общественников, наверное, это будет правильно», – сказал руководитель АРСО.

Предложение коллег с Дальнего Востока поддерживают и на Северном бассейне. «Мы полностью поддерживаем эту инициативу, поскольку опасаемся, что процесс распределения крабовых квот будет не совсем открытым, – отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. – А «крабовая» проблема затрагивает очень многие рыбацкие коллективы».

Компании, по его словам, обеспокоены, поскольку на аукционы выставят 50% квот, то есть у них изымается фактически половина бизнеса. «Поэтому представители общественных организаций – я подчеркиваю, не собственники бизнеса, а именно общественные организации – могли бы обеспечить прозрачность процедуры торгов», – заявил руководитель объединения. Внимание здесь требуется в том числе в связи с электронной формой торгов, добавил Владимир Григорьев.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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