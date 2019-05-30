30 мая 2019 года

На Севере поддержали идею по обеспечению прозрачности крабовых аукционов

Наблюдение общественных организаций за ходом крабовых аукционов поспособствует прозрачности процесса, считает председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

С инициативой о привлечении общественных организаций для обеспечения прозрачности крабовых торгов выступил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В поддержку такой идеи высказался и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Аукционы – серьезное мероприятие, и мы помним, как сложно принималось решение об их введении. Поэтому если Росрыболовство и Минсельхоз посчитают возможным допустить общественников, наверное, это будет правильно», – сказал руководитель АРСО.

Предложение коллег с Дальнего Востока поддерживают и на Северном бассейне. «Мы полностью поддерживаем эту инициативу, поскольку опасаемся, что процесс распределения крабовых квот будет не совсем открытым, – отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. – А «крабовая» проблема затрагивает очень многие рыбацкие коллективы».

Компании, по его словам, обеспокоены, поскольку на аукционы выставят 50% квот, то есть у них изымается фактически половина бизнеса. «Поэтому представители общественных организаций – я подчеркиваю, не собственники бизнеса, а именно общественные организации – могли бы обеспечить прозрачность процедуры торгов», – заявил руководитель объединения. Внимание здесь требуется в том числе в связи с электронной формой торгов, добавил Владимир Григорьев.

Fishnews