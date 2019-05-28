28 мая 2019 года

Участие общественности в проведении крабовых аукционов – оценивают регионы

Привлечение отраслевой общественности к организации и проведению крабовых аукционов поможет показать, что торги полностью проходят с соблюдением законодательства, считают в бизнес-сообществе.

Сейчас необходимо подумать над привлечением общественности для обеспечения прозрачности процедуры крабовых аукционов, предложил ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Участие представителей союзов и ассоциаций в организации и проведении торгов вполне оправданно, солидарен с коллегой президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Аукционы – серьезное мероприятие, и мы помним, как сложно принималось решение об их введении. Поэтому если Росрыболовство и Минсельхоз посчитают возможным допустить общественников, наверное, это будет правильно», – сказал руководитель АРСО.

К крабовым торгам привлечено большое внимание, участие общественности поможет продемонстрировать, что они проводятся в соответствии с законодательством, считает президент ассоциации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас для оценки регулирующего воздействия на портале regulation.gov.ru размещены:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях;

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона;

– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам;

– проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций требованиям, предусмотренным договором на долю квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Fishnews