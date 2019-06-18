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«Информационную войну», которой сопровождалось продвижение закона о крабовых аукционах, проанализировали участники Дальневосточного Медиасаммита во Владивостоке

Рыбаки выносят уроки из «информационной войны»

Большой резонанс, который вызвали среди рыбацкой общественности сюжеты о «крабовом беспределе», должен перерасти в продуманную стратегию работы рыбаков со СМИ при отстаивании интересов всей отрасли, обращают внимание эксперты.

«Информационную войну», которой сопровождалось продвижение закона о крабовых аукционах, проанализировали совместно с представителями рыбацкой общественности эксперты-политологи, консультанты и журналисты. Дискуссия прошла на полях Дальневосточного Медиасаммита во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Рекомендации экспертов

«Когда я читаю про алчных рыбаков, ржавые суда, несчастных моряков, отсутствие переработки, про поток сырья в Китай и т.д., я понимаю, что это «заказуха», – прокомментировал сюжеты в СМИ руководитель «Политической экспертной группы», политтехнолог Константин Калачев. По его словам, похожая ситуация складывается сегодня во многих сферах экономики, где крупные игроки «с большими лоббистскими возможностями» вытесняют конкурентов с рынка. Но, отмечает эксперт, у рыбаков есть возможности отстаивать интересы отрасли: для этого важно подбирать правильные аргументы, спикеров и каналы коммуникации. «Сейчас многое меняется, мы входим в зону турбулентности… Это действительно борьба федерального центра и регионов, – отметил политолог. – Но хочешь мира – готовься к войне. Надо искать новые подходы и новые аргументы. Не конфликтные, а именно объясняющие реальную ситуацию». «Тем более что у игроков-лоббистов тоже есть свои проблемы и промахи», – обратил внимание эксперт.

При этом, добавил Константин Калачев, рыбакам важно делать ставку на потребителей, которые как раз заинтересованы в сохранении конкуренции среди производителей на рыбном рынке и понимают разницу между рыбопродукцией, произведенной на Дальнем Востоке и в Подмосковье.

Представитель международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY) Алексей Ерохин обратил внимание на то, что информационная атака на отрасль была массированной, но не проработанной фактологически. И, несмотря на то, что определенные решения на этом фоне уже приняты, рыбацкой общественности надо готовить свои аргументы, полагает эксперт. «Теперь, чтобы перейти в наступление, я бы бил фактами и цифрами. Потому что глубокое понимание, которое есть именно у рыбопромышленников, здесь сыграет в их пользу. Как мы видим, порядок бьет талант. Потому что порядок дает возможность апеллировать подготовленно, цифрами и фактами, выстраивать работу более структурированно», – отметил руководитель дальневосточного филиала компании Ernst & Young (EY).

В качестве информационных площадок он рекомендовал использовать и подобные форумы, где есть возможность с привлечением прессы проводить ретроспективный анализ выбранного сектора экономики, оценивать происходящие в нем изменения и последствия принятых решений.

Принимать не значит понимать

С учетом того, что в обществе в последнее время сформировался «очень сильный запрос на правду», к освещению «околорыбной» ситуации будет сохраняться повышенный интерес со стороны СМИ, отметил журналист Юрий Нурмухаметов. В то же время особое внимание отрасль должна представлять для массмедиа еще и потому, что она весьма специфична, и для передачи объективной информации крайне важно понимать тему, по которой готовится материал. Хотя этому многие СМИ не уделяют должного внимания, отметили все участники дискуссии.

Похожая ситуация с непониманием сути вопроса, складывается и среди чиновников, однако последствия от их действий куда более серьезные. «Рыбак – сложнейшая профессия, и уровень российских рыбаков – один из лучших в мире. Чего, к сожалению, нельзя сказать о российских чиновниках. Люди принимают решение, не понимая, что произойдет через 3-4 года. Может быть, они просто не думают об этом, так как через 5 лет их уже не будет на этой работе и их никто про это не спросит», – заявил председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Независимой прессе ориентироваться в происходящем должен помогать здравый смысл, уверен представитель отраслевого издания: «Приходится ориентироваться в движениях государства или, что еще хуже, в действиях людей, которые заявляют, что они действуют от имени государства (хотя это вовсе не так)».

Того же здравого смысла, по словам Эдуарда Климова, СМИ должны требовать и от государства. «Все говорят, что ресурсные аукционы приведут к двум важнейшим вещам – удешевлению рыбопродукции для людей и увеличению объема продукции на внутреннем рынке. Но как высшая цена покупки на аукционе даст низшую цену продажи конечному потребителю? И второй вопрос – это те задания, которые государство ставит рыбаку по наращиванию экспорта и одновременному увеличению поставок на внутренний рынок. У компаний ограниченный ресурс, как им быть?» – привел примеры простых вопросов, которые ставят в тупик чиновника, глава медиахолдинга Fishnews.

Взгляд изнутри

А как в настоящее время относятся к повышенному вниманию средств массовой информации сами рыбопромышленники?

«Когда пресса решает за человека, что и как надо делать, это настораживает», – прокомментировал работу журналистов федеральных телеканалов президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По словам руководителя АРПП, он лично столкнулся с недобросовестной работой репортеров.

Не стали журналисты-участники «информационной атаки» выходить на диалог с рыбаками и после публичного обсуждения ситуации на Общественном совете при Росрыболовства, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Впрочем, добавил он, рыбаки и не ждали ответа, понимая, что бороться приходится с государственной машиной. Но, по словам руководителя АДК, пройдя этот путь, промышленники теперь будут уже по-другому и планировать свою работу, и выстраивать отношения со СМИ и органами государственной власти.

Вместе с тем, как отметил Эдуард Климов, отраслевики не закрываются и не уходят от общения с прессой. «Рыбаки не боятся – я благодарен им за это. Проблема общей журналистики в том, что рыбацкий бизнес очень специфичен и одна непонятная фраза способна переиначить смысл полностью. Но сейчас рыбаки реально открыты, никто не прячется», – подчеркнут представитель отраслевой прессы.

«То, что случилось на центральных телеканалах, было возмутительно. Но отрасль, наоборот, консолидировалась. Этот год показал, что ассоциации – большой консолидирующий ресурс рыбной отрасли. Они в принципе отстаивали одну точку зрения – исторический принцип. Это был их общий интерес, и они за него боролись», – обратил внимание на положительную сторону полученного рыбаками опыта директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев.

Fishnews

  • «Информационную войну», которой сопровождалось продвижение закона о крабовых аукционах, проанализировали участники Дальневосточного Медиасаммита во Владивостоке
  • Руководитель «Политической Экспертной группы», политтехнолог Константин КАЛАЧЕВ
  • Руководитель Дальневосточного филиала компании Ernst & Young (EY) Алексей ЕРОХИН
  • Журналист Юрий НУРМУХАМЕТОВ
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ
  • Директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ
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