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Во Владивостоке прошло первое заседание оргкомитета XIV Международного конгресса рыбаков (International Fish Congress). Фото пресс-службы администрации Приморского края

Конгресс рыбаков: даты теперь известны

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Форум планируется встроить в общую цепочку отраслевых событий.

Первое заседание оргкомитета по подготовке к Международному конгрессу рыбаков (International Fish Congress) провел вице-губернатор Приморья Александр Костенко. Участники определились с датами и местом проведения форума. Предложения по концепции конгресса затем рассмотрит губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 14-й Международный конгресс рыбаков пройдет на базе администрации Приморского края с 3 по 4 октября. Планируется, что на этот раз темой для форума станут пути повышения эффективности российского рыбного экспорта.

Оператором конгресса будет компания Expo Solutions Group, которая специализируется на организации отраслевых выставок. «Конгресс рыбаков станет логичным событием в общем календаре деловых мероприятий отрасли. В начале года российские рыбаки представят свои возможности на национальном стенде в Брюсселе на Seafood Expo Global, затем примут зарубежных коллег на своей территории на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Далее диалог продолжится на Международном конгрессе рыбаков на Дальнем Востоке – в сердце рыбохозяйственной отрасли России, а закрепит достигнутые договоренности и завершит годовой цикл выставка China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Получается путь из Европы в Азию», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Развитие международной торговли – один из национальных проектов. Предполагается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год. По поставкам рыбы и морепродуктов задана планка в 8,5 млрд долларов в 2024 г.

Планируется расширение географии и количества участников конгресса. В частности, будет сделан акцент на привлечение экспертов из Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Китай, Япония, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Тайвань и другие).

Есть масса вопросов по развитию экспорта, которые хотелось бы обсудить, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Важно, чтобы на круглых столах присутствовало федеральное руководство, принимающее управленческие решения», – подчеркнул президент АРПП.

International Fish Congress должен стать главной коммуникационной площадкой по вопросам экспорта на Дальнем Востоке и в странах АТЭС.

Добиться поставленной цели Expo Solutions Group планирует в том числе за счет повышения уровня организации мероприятия, ребрендинга информационных ресурсов, создания современного и узнаваемого фирменного стиля, использования последних мультимедийных технологий.

В рамках конгресса традиционно проходят пленарное заседание и круглые столы. В организации деловой программы примет участие медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

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