24 июня 2019 года

Новые результаты Камчатки

Как живет и развивается рыбная отрасль Камчатки, ежегодно пишет журнал «Fishnews – Новости рыболовства». В прошлом году в регионе, занимающем особое место на «рыбацкой карте» страны, продолжалась реализация инвестиционных проектов, а рыбаки взяли рекордные уловы. Удивила и лососевая путина.

В прошлом году российские рыбаки добились максимального (за четверть века) улова. У Камчатского края каждый год – новый рекорд: на этот раз рыбодобывающие компании региона освоили более 1,5 млн тонн, что на 30% выше уровня 2017 г. На долю Камчатки пришлось около 45% вылова в Дальневосточном бассейне и более 30% – от общероссийского показателя.

При этом производство продукции из водных биоресурсов, по данным оперативной статистики, составило 1,2 млн тонн.

Небывалым подходом рыбы отмечена в прошлом году лососевая путина. Вылов на Дальнем Востоке составил 676 тыс. тонн. Камчатка из этого объема взяла почти 500 тыс. тонн – рекорд за всю историю научных наблюдений. На долю горбуши пришлось 413 тыс. тонн.

В пиковые дни предприятия ловили и перерабатывали за сутки более 16 тыс. тонн. А в 2012 г., когда был поставлен предыдущий рекорд в 254 тыс. тонн, суточный объем переработки не превышал 10 тыс. тонн. За десять лет в крае построили и модернизировали 22 рыбоперерабатывающих завода, суточная мощность которых от 150 до 360 тонн. На берегу было переработано 64% улова тихоокеанских лососей.

Губернатор Владимир Илюхин, комментируя результаты путины, отдельно отметил беспрецедентный уровень мер по борьбе с браконьерством, принятых государственными органами и рыбопромышленниками, которые третий год направляют десятки миллионов рублей на привлечение внештатных инспекторов рыбоохраны.

Традиционно по итогам путины высоко оценили работу региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

В регионе реализован и один из лучших механизмов регулирования промысла лосося, считает новый глава краевого министерства рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Это в том числе и результат конструктивной позиции рыбаков: они заинтересованы в сохранении ресурса и с пониманием относятся к мерам, принимаемым комиссией по анадромным, отметил министр.

Для того чтобы оперативно реагировать на вопросы рыбопромышленников, которые работают на промысле лосося, в Камчатском крае поддержали беспрецедентное соглашение.

«На Камчатке, в том числе по моему настоянию, создана Ассоциация добытчиков лосося, которая, по сути, решает вопросы отрасли федерального масштаба, – объяснил Владимир Илюхин. – Возглавил ее бывший зампред краевого правительства, экс-министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын. В ассоциацию вошли порядка 40 компаний – основных добытчиков лосося в регионе, осваивающих примерно 90% от всех объемов, которые есть на Камчатке. Их мнение относительно развития отрасли обязательно должно учитываться. Мы, в свою очередь, обязательно введем членов ассоциации в Камчатский рыбохозяйственный совет для того, чтобы у властей и контролирующих органов было полное взаимодействие с рыбаками».

В краевом министерстве рыбного хозяйства отмечают высокую инвестиционную активность предприятий отрасли. В рамках программы инвестиционных квот предусматривается строительство в России 33 рыбопромысловых судов, также заключен 21 договор, предполагающий запуск береговых заводов. Часть из этих проектов – инициатива камчатских пользователей.

В марте межведомственная комиссия провела новый отбор проектов под квоты на инвестиционные цели: здесь также участвует камчатский бизнес.

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