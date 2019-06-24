Новости
1 В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Как живет и развивается рыбная отрасль Камчатки, ежегодно пишет журнал «Fishnews – Новости рыболовства». В прошлом году в регионе, занимающем особое место на «рыбацкой карте» страны, продолжалась реализация инвестиционных проектов, а рыбаки взяли рекордные уловы. Удивила и лососевая путина.

В прошлом году российские рыбаки добились максимального (за четверть века) улова. У Камчатского края каждый год – новый рекорд: на этот раз рыбодобывающие компании региона освоили более 1,5 млн тонн, что на 30% выше уровня 2017 г. На долю Камчатки пришлось около 45% вылова в Дальневосточном бассейне и более 30% – от общероссийского показателя.

При этом производство продукции из водных биоресурсов, по данным оперативной статистики, составило 1,2 млн тонн.

Небывалым подходом рыбы отмечена в прошлом году лососевая путина. Вылов на Дальнем Востоке составил 676 тыс. тонн. Камчатка из этого объема взяла почти 500 тыс. тонн – рекорд за всю историю научных наблюдений. На долю горбуши пришлось 413 тыс. тонн.

В пиковые дни предприятия ловили и перерабатывали за сутки более 16 тыс. тонн. А в 2012 г., когда был поставлен предыдущий рекорд в 254 тыс. тонн, суточный объем переработки не превышал 10 тыс. тонн. За десять лет в крае построили и модернизировали 22 рыбоперерабатывающих завода, суточная мощность которых от 150 до 360 тонн. На берегу было переработано 64% улова тихоокеанских лососей.

Губернатор Владимир Илюхин, комментируя результаты путины, отдельно отметил беспрецедентный уровень мер по борьбе с браконьерством, принятых государственными органами и рыбопромышленниками, которые третий год направляют десятки миллионов рублей на привлечение внештатных инспекторов рыбоохраны.

Традиционно по итогам путины высоко оценили работу региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

В регионе реализован и один из лучших механизмов регулирования промысла лосося, считает новый глава краевого министерства рыбного хозяйства Андрей Здетоветский. Это в том числе и результат конструктивной позиции рыбаков: они заинтересованы в сохранении ресурса и с пониманием относятся к мерам, принимаемым комиссией по анадромным, отметил министр.

Для того чтобы оперативно реагировать на вопросы рыбопромышленников, которые работают на промысле лосося, в Камчатском крае поддержали беспрецедентное соглашение.

«На Камчатке, в том числе по моему настоянию, создана Ассоциация добытчиков лосося, которая, по сути, решает вопросы отрасли федерального масштаба, – объяснил Владимир Илюхин. – Возглавил ее бывший зампред краевого правительства, экс-министр рыбного хозяйства региона Владимир Галицын. В ассоциацию вошли порядка 40 компаний – основных добытчиков лосося в регионе, осваивающих примерно 90% от всех объемов, которые есть на Камчатке. Их мнение относительно развития отрасли обязательно должно учитываться. Мы, в свою очередь, обязательно введем членов ассоциации в Камчатский рыбохозяйственный совет для того, чтобы у властей и контролирующих органов было полное взаимодействие с рыбаками».

В краевом министерстве рыбного хозяйства отмечают высокую инвестиционную активность предприятий отрасли. В рамках программы инвестиционных квот предусматривается строительство в России 33 рыбопромысловых судов, также заключен 21 договор, предполагающий запуск береговых заводов. Часть из этих проектов – инициатива камчатских пользователей.

В марте межведомственная комиссия провела новый отбор проектов под квоты на инвестиционные цели: здесь также участвует камчатский бизнес.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • 1 В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей
  • 2 Вести промысел в Охотском море зачастую нелегко
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерстводальний востоккамчаткалососьправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

    Сергей КОРГУН

    Важно создать для судна слаженную команду

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Все материалы

    События

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.