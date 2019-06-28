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Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ. Фото пресс-службы президента РФ

Депутаты следят за судьбой квот

Комитет Госдумы по природным ресурсам обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву: депутаты предложили сообщить о судьбе доклада, посвященного регулярному перераспределению квот на электронных аукционах.

Письмо министру глава комитета Николай Николаев направил по итогам заседания рабочей группы, созданной при Госдуме для контроля за реализацией закона о крабовых аукционах. Первая встреча этой группы состоялась 30 мая. Тогда обсуждалось не только проведение торгов по крабам, но и гарантии сохранения действующих принципов предоставления права на вылов по другим объектам промысла.

Беспокойства в отрасли, напомним, подкрепило поручение, которое правительство в августе 2018 г. дало в рамках дорожной карты по развитию конкуренции. Минсельхозу, Росрыболовству и ФАС была поставлена задача подготовить предложения о регулярном – раз в три-пять лет – перераспределении части квот на электронных торгах. При этом в дорожной карте не уточнялось, о каких видах водных биоресурсов идет речь. Доклад в правительство по этой теме обеспечить в 2019 г.

Комитет Госдумы предложил Министерству сельского хозяйства представить проект этого доклада, проинформировать о ходе его согласования с заинтересованными ведомствами, а также «сообщить о предполагаемой форме решения Правительства РФ, которое будет принято по результатам рассмотрения доклада».

Рыбакам очень важно понять, как будет развиваться ситуация с предоставлением права на вылов, – об этом говорилось на заседании рабочей группы, заявил Fishnews депутат Андрей Андрейченко.

Он отметил, что рабочая группа будет следить за подготовкой и проведением крабовых торгов, в том числе за выработкой подзаконной базы. Ранее парламентарий уже поднимал вопрос о возможностях дальневосточных верфей, о том, что срок, который отводится победителю аукциона на заключение договора, нужно увеличить как минимум до двух месяцев.

Важно обеспечить контроль за электронными площадками для торгов, считает депутат. Ранее к электронным аукционам в отрасли уже возникали вопросы. «Соответственно, будем следить, чтобы там все происходило честно, открыто и прозрачно», – заявил Андрей Андрейченко.

Он также отметил, что планируется отслеживать, будут ли достигнуты цели, которые ставились при введении аукционов. «Если нет, это будет доказывать правоту тех, кто выступал за исторический принцип», – обратил внимание депутат.

Fishnews

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