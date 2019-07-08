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Здание администрации Приморского края. Фото пресс-службы администрации

Олег Кожемяко выступил за принцип: «где ловишь – там и строишь»

Глава Приморского края Олег Кожемяко обсудил с премьером Дмитрием Медведевым вопросы развития судостроения и судоремонта на Дальнем Востоке. С помощью квот добычи крабов на инвестиционные цели можно привлечь заказы на верфи региона, заявил губернатор.

«Минсельхоз России, Росрыболовство будет проводить в ближайшие месяцы аукцион по крабовым квотам, и то решение, которое позволило загрузить мощности заводов на западе страны, нужно перенести и на Дальний Восток – по принципу «где ловишь - там и строишь». Речь идет о 30 среднетоннажных судах в пределах 50 метров, которые наши заводы вполне могут построить, по объемам инвестиционных квот», – цитирует Олега Кожемяко пресс-служба администрации Приморского края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что это даст возможность загрузить судостроительные предприятия региона, привлечь новые технологии на судостроительные заводы, а в последующем – создать процесс длительного жизненного цикла: обслуживание, ремонт судов.

Губернатор отметил, что такое решение не скажется на загрузке западных верфей, которые уже обеспечены заказами на строительство крупнотоннажных судов – от 70 до 120 метров – по инвестиционным квотам.

Дмитрий Медведев идею поддержал, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации.

Напомним, что требование о строительстве на Дальнем Востоке флота под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне было предусмотрено в проекте постановления, подготовленного Минсельхозом России.

Позже стало известно, что против ограничения выступает Федеральная антимонопольная служба. Однако затем ФАС сняла возражения против мероприятий по строительству судов для вылова крабов в Дальневосточном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

Fishnews

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НазадМетки: ФАСдальний востоккрабросрыболовствосудостроение
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