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Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ задал главе Минсельхоза Дмитрию ПАТРУШЕВУ вопрос о краболовных судах на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

РРПК: Дальневосточные верфи не осилят весь спрос на краболовы

Строить суда под крабовые квоты только на Дальнем Востоке - крайне нерациональное решение, уверен гендиректор РРПК Федор Кирсанов. Более правильным в компании считают предложение Росрыболовства отдать этим верфям половину заказов.

Вопрос о целесообразности обязательств для победителей крабовых аукционов строить суда исключительно на территории Дальнего Востока генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая открылась в Санкт-Петербурге 10 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главный аргумент рыбаков - дефицит судостроительных мощностей в регионе, их загруженность и технический потенциал. «У нас на Дальнем Востоке 26 заводов, но только четыре из них судостроительные, остальные судоремонтные. Но ремонт и судостроение - принципиально разная деятельность», - прокомментировал руководитель РРПК журналистам позицию компании.

По его словам, за последние пять лет на Дальнем Востоке сдано всего шесть судов. Однако по условиям аукционов предполагается, что за такой же период будет построено 30 краболовов. «Я знаю все верфи не понаслышке и ответственно заявляю, что это неподъемная задача, просто неподъемная», - уверен Федор Кирсанов.

«Срок строительства краболова - около 28-30 месяцев, то есть 2,5 года - это на хорошей верфи, которая умеет строить, а не на судоремонтном заводе. Значит за пять лет каждая верфь сможет построить максимум три судна. Четыре верфи - это 10-12 судов, но не 30!» - подчеркнул гендиректор компании. А срыв сроков строительства, пусть даже по вине верфи, означает, что компания потеряет квоту, которую планировала осваивать в течение 15 лет.

В РРПК обращают внимание и на финансовую сторону вопроса - сейчас строительство судна на Дальнем Востоке обойдется минимум на 20% дороже. Если это требование войдет в подзаконные акты, цена вырастет даже не на 20%, а на все 50% - ведь победителям аукционов будет некуда деваться, опасаются рыбопромышленники.

Более взвешенным, по мнению Федора Кирсанова, выглядит предложение Росрыболовства - отдать дальневосточным судостроителям половину потенциальных заказов. «Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков предложил строить 15 судов под крабовые квоты на Дальнем Востоке, а еще 15 - где хотят инвесторы. На наш взгляд, это разумно. Хочется надеяться, что в ближайшее время какое-то решение будет найдено - как минимум либо компромиссное, либо просто не будет этого требования», - отметил гендиректор РРПК.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проходят на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ задал главе Минсельхоза Дмитрию ПАТРУШЕВУ вопрос о краболовных судах на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
  • Стенд «Русской рыбопромышленной компании» на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
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